Lors de cette rencontre, le président du Sénégal s’est adressé au président du conseil européen en ces termes « La coopération (entre l’UE et le Sénégal) est dense et multiforme mais ensemble nous voulons un partenariat REPENSÉ, RÉNOVÉ et fécondé par une vision partagée d’un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations ».

Plus loin, le Président sénégalais ajoute: « La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le Gouvernement. Elle passera par l’amélioration de la qualité des dépenses publiques et une fiscalité plus efficace avec un mécanisme de paiement de l’impôt là où se crée la richesse et une lutte sans relâche contre l’évasion fiscale. Les investisseurs européens dont les entreprises ont des compétences avérées dans ces différents secteurs sont les bienvenus »