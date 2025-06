Cette initiative bénéficie de la collaboration de Dubai Ports World (DP World) et du GIE GAINDE 2000.

Le premier protocole consacre l’échange de données informatisées entre la DGD, le PAD, DP World et GAINDE 2000, renforçant l’opérationnalité du Guichet Unique 2024.

Dénommé Orbus Infinity, ce protocole prévoit notamment la dématérialisation complète des formalités d’enlèvement des marchandises, l’automatisation des flux d’information entre les acteurs de la chaîne logistique. Il porte aussi sur une réduction significative des délais et des coûts opérationnels.

Le second protocole établit un cadre de concertation stratégique entre la DGD et le PAD pour un pilotage conjoint de services visant à simplifier les procédures et à renforcer la compétitivité portuaire.

Les deux protocoles ont été paraphés par le Directeur général du PAD, Waly Diouf Bodiang et le Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye.

« Ces protocoles consacrent notre engagement commun pour un Port de Dakar moderne, compétitif et aligné sur les standards internationaux », a déclaré M. Waly Diouf Bodiang.

Pour sa part, le Directeur général des Douanes, M. Babacar Mbaye, s’est appesanti sur l’importance de « la dématérialisation complète des formalités d’enlèvement des marchandises et de l’automatisation des échanges de données entre les acteurs de la chaîne logistique ».