Selon Eurostat, au cours du deuxième trimestre, il avait crû de 0,2% dans les deux zones. Le nombre de personnes ayant un emploi a, lui, progressé de 0,2% dans la zone euro et est resté stable dans l’UE au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent. Au deuxième trimestre, l’emploi avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,1% dans l’UE.

L’Irlande (+3,5%) a enregistré la plus forte hausse du PIB par rapport au trimestre précédent, suivie du Danemark et de la Lituanie (+1,2% chacun). Les plus fortes baisses ont été observées en Hongrie (-0,7%) et en Lettonie (-0,2%).

En ce qui concerne la croissance de l’emploi, la Croatie (+1,5%) l’Irlande (+1,2%) et Malte (+1,0%) ont enregistré la plus forte progression par rapport au trimestre précédent. Les plus fortes baisses ont été constatées en Roumanie (-3,1%), en Estonie (-1,2%) et en Lettonie (-0,6%).

Selon les estimations d’Eurostat, sur la base des données corrigées des variations saisonnières, au troisième trimestre de cette année, 219,1 millions de personnes avaient un emploi dans l’UE, dont 170,9 millions dans la zone euro.

Les données combinées du PIB et de l’emploi permettent à l’office statistique européen d’estimer la productivité du travail. Au troisième trimestre, la productivité basée sur les personnes est restée stable dans la zone euro et a augmenté de 0,3% dans l’UE par rapport au même trimestre de l’année précédente. Basée sur le nombre d’heures travaillées, la productivité a crû de 0,5% dans la zone euro et de 0,8% dans l’UE.