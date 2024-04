Bassirou Diomaye Faye entame ainsi son mandat de cinq ans. Il succède à Macky Sall qui a dirigé le pays depuis 12 ans (2012-2024). Arrivé en tête du scrutin présidentiel sénégalais dès le premier tour, avec un score de 54,28 % des voix, Bassirou Diomaye Faye devient ainsi le 5 eme président de la République du pays.

« Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir du changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s’est engagé dans le voie de la constitution d’un Sénégal juste, d’un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. Et dans cette oeuvre de construction d’un Senegal nouveau, de travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale », a-t-il dit.

« Je garderai à l’esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d’ici et de la diaspora autour d’un projet national fédérateur et orienter vers un futur serein. Je m’engage par la promotion du culte du travail, de l’éthique de la gestion, de la discipline et de l’amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et sociale »,a-t-il poursuivi.

« Sur le plan africain, l’ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J’entends clairement la voie des élites décomplexés qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté au développement et au bien-être », a assuré Bassirou Diomaye Faye.

« Au côté de mes pairs africains, je réaffirme l’engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix la sécurité, la stabilité et l’intégration africaine », a –t-il promis.

« Aux pays amis et partenaires, je réitère l’engagement et l’ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté conforme aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant », a pousuivi Faye

« Le Sénégal sous mon magistère sera un pays espérance, un pays apaisé avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la Nation à votre présence », s’est- il engagé.