Ce mardi 28 mai 2024, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens a rencontré les membres de l’Association de financement des transports urbains (AFTU), ainsi que les responsables de MECTRANS, CAPTRANS et TRANSVIE. Selon El Hadji Malick Ndiaye ,cette rencontre s’inscrit dans la série de prises de contact avec tous les acteurs du sous-secteur des transports routiers. Il indique « les échanges m’ont permis d’exposer à mes hôtes la vision et la politique de l’État pour la modernisation et le développement des transports routiers. J’ai fait un survol des problèmes du secteur, avant d’assurer aux membres de l’AFTU l’accélération du renouvellement du parc urbain et interurbain.

Avant de proposer des solutions à court, moyen et long terme, j’ai pointé du doigt les maux qui gangrènent le secteur, en les segmentant autour de quatre points : Les textes légaux et réglementaires et leur application rigoureuse, L’infrastructure, le matériel roulant, le conducteur. J’ai particulièrement insisté sur ce dernier aspect, notamment sur les éléments cruciaux que sont la santé et la formation des conducteurs. J’ai rappelé, comme prévu dans les dispositions de la Loi d’orientation des transports terrestres, l’importance de mettre en place le Conseil national des transports terrestres (CNTT), qui sera un cadre légal d’échanges et d’intermédiation avec les autorités.

Par ailleurs, j’ai souligné le professionnalisme de MECTRANS, CAPTRANS et TRANSVIE aux côtés de l’AFTU pour l’amélioration de la mobilité urbaine et interurbaine. Pour conclure, les acteurs ont donné leur réponse. Les membres de l’AFTU m’ont remercié et ont réitéré leurs fortes attentes pour moderniser les secteurs des transports publics de voyageurs et ont pris rendez-vous pour les États généraux des transports terrestres, qui se tiendront courant juillet 2024.