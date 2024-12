Selon la cellule de communication du ministère « il s’agit d’un atelier de clôture de haut niveau pour marquer la fin de la première phase du Programme de renforcement des capacités de planification énergétique à long terme.»

Ce programme, poursuit la source est axé sur l’utilisation du modèle SPLAT-MESSAGE de l’IRENA, et a permis « une formation de plus de 300 heures en faveur des acteurs ; la création d’une « équipe nationale » officielle pour élaborer un modèle SPLAT-Sénégal ; la rédaction d’un document stratégique pour intégrer la modélisation dans les processus de planification et les investissements énergétiques nationaux. »

Le Ministre Souleye Diop a souligné «l’importance de ce partenariat tripartite pour le renforcement des capacités nationales et la souveraineté énergétique du Sénégal souverain et prospère. La prochaine étape est la Phase 2 du programme qui s’étendra à l’ensemble du secteur de l’énergie, incluant des thématiques telles que l’efficacité énergétique et l’intégration de systèmes modernes pour une énergie durable et accessible à tous. »

Le service de communication du ministère a précisé que les travaux ont été effectués avec la participation de Mme Nina Neubecker, Cheffe de Coopération adjointe à l’Ambassade d’Allemagne au Sénégal et de M. Francesco La Camera, Directeur général de l’IRENA. Et que les participants de la première phase ont reçu leurs certificats.