Ce traité, signé le 6 juillet 2024 à Niamey, jette les bases d’une coopération renforcée entre les États sahéliens, fondée sur la solidarité, la fraternité et une volonté commune de bâtir un avenir de paix et de prospérité partagée.

Pour le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, la Confédération des États du Sahel symbolise une réponse concrète aux aspirations des peuples sahéliens. Il a rappelé que ce traité représente une étape clé pour le Mali, permettant de répondre aux défis régionaux à travers une mutualisation des efforts dans trois domaines prioritaires : la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement.

Un acte fort en faveur de l’intégration régionale

Le ministre Diop a également souligné l’importance de cette ratification, inscrite dans la lignée des valeurs constitutionnelles du Mali, qui prône l’intégration africaine. “Ce traité est une avancée historique pour notre région et pour le Mali, qui est résolument engagé à jouer un rôle actif dans cette Confédération. Ensemble, nous œuvrerons pour instaurer un climat de sécurité, de stabilité et de développement économique au bénéfice de nos populations,” a déclaré le ministre.