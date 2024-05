La célébration de la 75e anniversaire du groupe UBA s’est tenue avec une conférence de presse mondiale. Une rencontre diffusée en direct sur Facebook et YouTube les réseaux via le net , une occasion pour le directeur général Oliver Alawuba de partager leur parcours et projets pour l’avenir.

UBA a une longue histoire d’hommes et de femmes qui ont tant contribué à la création des services financiers puissants que nous avons ici.

Sans l’impulsion visionnaire et la tutelle de Tony O Elumelu , nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui.

Cette étape importante n’est pas seulement une célébration de la longévité, mais un témoignage de la résilience, de l’innovation et de l’engagement inébranlable envers l’excellence qui ont défini le parcours de l’UBA au fil des décennies.

Aujourd’hui, nous comptons plus de 25 000 collaborateurs, plus de 35 millions de clients servis via de multiples canaux : plus de 350 000 terminaux POS, 2 000 terminaux ATM, 1 000 bureaux commerciaux et 19,7 millions de clients cartes

L’innovation et la transformation numérique sont au cœur de la stratégie de UBA pour la croissance et la compétitivité futures.

Nous nous engageons à étendre notre présence, à saisir les opportunités de croissance et à apporter de la valeur à toutes les parties prenantes. La collaboration et les partenariats, comme en témoigne l’accord de financement des PME de 6 milliards de dollars signé avec la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf), seront déterminants pour atteindre nos objectifs stratégiques.