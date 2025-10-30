Sonatel est fière de présenter le mercredi 29 octobre 2025 les Lauréats de la 15ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM), une initiative portée par Orange Digital Center et qui a pour mission de soutenir des initiatives innovantes et socialement responsables.

Le POESAM n’est pas qu’un simple concours, c’est une vitrine qui met en lumière des projets technologiques capables de répondre aux défis sociaux et environnementaux contemporains.

Les trois Lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi les 11 meilleurs projets de cette édition, ils ont « pitché » devant un jury regroupant les acteurs majeurs de l’écosystème numérique.

1er Prix : SOTILMA :

• Montant du prix : 5 000 000 F.CFA

• Projet : SOTILMA est une startup sénégalaise portée par une femme, qui propose des solutions d’irrigation connectées et 100 % solaires pour répondre aux défis de l’eau et du climat en agriculture. Grâce à des pompes, vannes automatiques et systèmes de contrôle accessibles sans électricité ni Internet, elle permet aux agriculteurs, notamment aux femmes et aux jeunes, de gérer l’irrigation à distance, d’économiser l’eau et d’améliorer leurs rendements. En quelques mois seulement, Sotilma a déjà équipé plus de 150 fermes dans 34 localités au Sénégal et amorce son expansion en Afrique de l’Ouest, avec l’ambition de bâtir une agriculture intelligente, inclusivEn plus de l’appui financier, le 1er Prix bénéficiera d’un accompagnement personnalisé de trois (3) mois par des professionnel des TICS et de l’entrepreneuriat pour les aider à concrétiser leur projet.

Depuis son lancement en 2011, plus de 42 Startups sont accompagnés, offrant une visibilité accrue et un accompagnement à ceux qui aspirent à faire la différence.

Sonatel, à travers Orange Digital Center réaffirme ainsi son engagement à promouvoir l’entrepreneuriat social et à encourager les innovations qui façonnent un avenir durable.

e et résiliente.