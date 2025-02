Au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Sonatel se chiffrait à 1.776,4 milliards FCFA, en hausse de 9,6% par rapport à 2023.

Les performances obtenues en 2024 par le Groupe Sonatel se justifient selon un communiqué, par des investissements stratégiques de 300 milliards FCFA, soit 17% du chiffre d’affaires.

Ces efforts, indique-t-on, ont permis de répondre aux besoins croissants des clients, de renforcer l’inclusion numérique et d’accompagner les États dans leurs projets de transformation numérique.

C’est ainsi qu’en 2024, le Groupe Sonatel a poursuivi son engagement en faveur de l’amélioration de la connectivité et de l’expérience client.

La base de clients mobiles a progressé de 2,7%, atteignant 41 millions d’abonnés. 22,8 millions de ces clients utilisent la Data Mobile, dont 17,9 millions bénéficient du très haut débit via la 4G, en hausse de 24,4%.

Selon le communique, cette croissance est portée par des réseaux performants, des offres tarifaires adaptées et un écosystème numérique riche en contenus, notamment grâce à la plateforme WIDO, qui valorise les contenus audiovisuels africains et les événements sportifs et culturels en pay-per-view.

Par ailleurs, le Groupe Sonatel a déployé 664 nouveaux sites mobiles en 2024, toutes technologies confondues (de la 2G à la 5G), pour améliorer la couverture et la qualité des réseaux.

Le lancement de la 5G au Sénégal marque une étape importante, offrant une connectivité mobile incomparable et des solutions adaptées aux zones non couvertes par la fibre. Le segment de l’Internet fixe a également connu une forte progression, avec 916.800 clients, dont 472.000 abonnés à la fibre optique, en hausse de 23,8%. Pour répondre à la demande croissante, le Groupe a déployé 953.000 prises optiques au Sénégal et au Mali.

Des services financiers en pleine expansion

En outre, poursuit le communique, le service Orange Money continue de jouer un rôle clé dans l’inclusion financière et l’accélération des usages digitaux dans les cinq pays où le Groupe opère.

En 2024, le nombre de clients actifs a atteint 12,6 millions, en progression de 8,4%. Cette croissance repose sur un réseau de distribution étendu, des offres attractives et une expérience utilisateur optimisée grâce à la disponibilité et à la sécurité du service.

L’application MAXIT, déployée dans tous les pays, a été adoptée par 6,9 millions de clients. Elle constitue un levier essentiel pour simplifier et accélérer les usages multiservices, notamment dans les domaines des télécommunications, des services financiers, de l’énergie et des contenus numériques. MAXIT permet aux utilisateurs d’accéder à une gamme complète de services, renforçant ainsi leur inclusion financière et numérique.

Orange Money joue également un rôle central dans le développement des économies locales en facilitant les transactions financières, les paiements marchands et les transferts d’argent. En s’appuyant sur des solutions innovantes et sécurisées, le Groupe Sonatel contribue à réduire les barrières à l’accès aux services financiers pour les populations non bancarisées, tout en soutenant les petites et moyennes entreprises dans leur transition vers des solutions de paiement digitalisées.

Une empreinte économique significative

Le Groupe Sonatel contribue activement à l’économie des cinq pays où il opère. En 2024, 60% de la valeur créée est redistribuée localement, notamment à travers les contributions fiscales, incluant impôts, taxes,cotisations socialesredevances et droits de douane versés aux budgets des États (23% du chiffre d’affaires) ; Les dividendes payés à l’Etat et aux actionnaires privés locaux (6% du chiffre d’affaires)

Les paiements au secteur privé local, incluant les fournisseurs et les prestataires de services (21% du chiffre d’affaires) ; Les commissions versées aux partenaires distributeurs (10% du chiffre d’affaires).

Le Groupe participe également à la création d’emplois, avec 5.000 emplois directs et plus de 200.000 emplois indirects générés grâce aux partenariats commerciaux et techniques.

Par ailleurs, sa contribution à la balance des paiements reste positive, notamment grâce aux revenus des communications internationales assimilables à des exportations.