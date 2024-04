Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi le

11 avril 2024, a approuvé la signature de ces contrats qui prévoient la cession des parts du groupe

Société Générale (57,67%) dans Société Générale Marocaine de Banques incluant ses filiales et la

cession de l’intégralité des parts détenues par Sogécap dans la compagnie d’assurance

La Marocaine Vie.

Le groupe Saham reprendrait ainsi la totalité des activités opérées par ces filiales et de leurs

portefeuilles clients, ainsi que l’ensemble des collaborateurs de ces entités.

Ce projet de cession s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la feuille de route stratégique de Société

Générale, présentée en septembre 2023, qui vise à façonner un modèle simplifié, plus synergétique et

performant tout en renforçant le capital du Groupe. La transaction se ferait au prix de 745 millions

d’euros et aurait un effet positif estimé à environ 15 points de base sur le ratio CET1 du Groupe à la

finalisation de l’opération qui pourrait intervenir d’ici la fin 2024. L’annonce de cet accord induit un

impact comptable négatif d’environ -75 MEUR** sur les résultats du 1er trimestre 2024 du Groupe.

Selon M. Slawomir Krupa, Directeur général du groupe Société Générale, « Société Générale

poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique à travers ce projet de cession. Société

Générale a bâti au fil des décennies une banque solide et reconnue au Maroc au service de plus d’un

million de clients. Nous sommes convaincus que la qualité du projet de reprise par le groupe Saham

offrira de nouvelles perspectives de développement à ces activités et sera créatrice de valeur pour les

clients et les collaborateurs. Société Générale est pleinement engagée à accompagner la transition et

ravie de nouer un partenariat de long terme avec le Groupe Saham. »

Société Générale et Saham ont également tracé les contours d’un partenariat commercial de long

terme qui permettrait aux clients corporates de Société Générale intervenant au Maroc de faire appel à

un partenaire bancaire localement. Pour le groupe Saham, ce partenariat offrirait à ses futurs grands

clients des solutions d’accompagnement et de financements apportées par les experts du groupe

Société Générale.

L’opération est soumise aux conditions suspensives usuelles et notamment l’approbation des autorités

réglementaires compétentes.