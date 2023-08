Le Programme de transformation économique du Ghana (GETP) que Accra et la Banque Mondiale ont mis sur pied va permettre aux Micro, Petites et moyennes entreprises (MPME) de bénéficier d’une assistance technique et de subvention. Ce programme vise l’accroissement des entreprises appartenant à des jeunes de 18 à 40 ans.

Le GETP va travailler ‘’au renforcement des entreprises locales, de sorte à les positionner comme des entités viables pour la croissance et la transformation économique ». Les 35 millions de Cedis soit 2 milliards du portefeuille du programme vont être répartis entre 270 MPME recensées lors de la première phase du projet. Plusieurs secteurs d’activité sont concernés par ce programme: l’agriculture/l’agro-industrie, la construction, l’éducation, l’alimentation et les boissons, la santé, les TIC, la fabrication, le textile et l’habillement, le tourisme et l’hôtellerie, le commerce, le transport et la logistique.

‘’On s’attend à ce que l’investissement réalisé, (..), produise les résultats souhaités qui seront cruciaux pour transformer le paysage des affaires. Nous souhaitons sincèrement que ces ressources contribuent à stimuler la production, les exportations et l’innovation dans le paysage des MPME », a déclaré Kobina Tahiru Hammond, ministre ghanéen en charge du Commerce et de l’Industrie.