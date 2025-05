Ce dernier a été élevé au rang de Commandeur dans l’Ordre National du Mérite gabonais, en reconnaissance de sa contribution remarquable au développement économique du Gabon et du continent africain.

La cérémonie officielle s’est tenue au Palais présidentiel de Libreville, en présence de nombreuses personnalités du monde politique et économique. À cette occasion, le Chef de l’État a salué le rôle moteur de Tony Elumelu dans la promotion d’un modèle de croissance inclusive, centré sur l’autonomisation de la jeunesse et le renforcement des infrastructures.

« Tony Elumelu est non seulement un entrepreneur visionnaire, mais aussi un ami dévoué de notre nation, le Gabon. À travers sa Fondation et le Groupe UBA, il a démontré qu’investir en Afrique n’est pas seulement une bonne affaire, c’est la clé de notre avenir commun », a souligné le président Oligui Nguema.

Depuis plusieurs années, Tony Elumelu multiplie les initiatives en faveur des jeunes entrepreneurs africains via la Fondation qui porte son nom. Chaque année, des milliers de jeunes, dont de nombreux Gabonais, bénéficient d’un accompagnement stratégique : formation, mentorat, et capital d’amorçage de 5 000 dollars non remboursables.

« Ce n’est pas simplement une distinction. C’est un appel à l’action. L’Afrique regorge de talents et d’opportunités. Ensemble, nous devons bâtir un continent où ambition rime avec transformation », a déclaré Tony Elumelu, visiblement ému par l’honneur qui lui était rendu.

Son action s’inscrit dans une vision baptisée Africapitalisme, une philosophie économique qu’il promeut et qui place les entrepreneurs africains au cœur de la transformation du continent. À travers ses entreprises et sa Fondation, Tony Elumelu œuvre pour un secteur privé fort, capable de générer des emplois durables et de catalyser le progrès social.

Outre son rôle à la tête de la Fondation TEF, Tony Elumelu est également président de Heirs Holdings et de Transcorp, un important conglomérat nigérian actif dans les secteurs de l’énergie, de l’hôtellerie et de la finance. Son groupe bancaire UBA est implanté dans 20 pays africains, ainsi qu’en Europe, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis, avec une clientèle dépassant les 35 millions d’utilisateurs.

Cette distinction honorifique intervient à un moment stratégique pour le Gabon, engagé dans une nouvelle phase de relance économique. Le partenariat renforcé entre le pays et le groupe UBA s’annonce prometteur pour le financement d’infrastructures clés et l’élargissement de l’inclusion financière.

À travers ce geste fort, le Gabon envoie un message clair : les leaders africains qui misent sur l’Afrique seront au cœur de la transformation continentale.