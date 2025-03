Cet investissement vise à renforcer la résilience des PME, soutenir leur expansion et consolider leur impact sur l’économie nationale. Les cinq entreprises bénéficiaires sont Contanna, spécialisée dans la vente de thé haut de gamme à base d’ingrédients locaux, œuvre pour la valorisation des produits agricoles sénégalais, Dialibatou, acteur majeur de la torréfaction et de la commercialisation du café Touba, contribue à la compétitivité de ce produit emblématique.

Egalement By Tchico, entreprise de confection textile haut de gamme, associe savoir-faire artisanal et modernité pour promouvoir la mode sénégalaise, Prozen Industries, spécialisée dans la production de glace en écailles, joue un rôle essentiel dans la conservation des produits halieutiques et agricoles. Enfin, la Clinique du Littoral, établissement privé basé à Saly-Ngaparou, élargit son offre de soins pour répondre à la demande croissante en matière de santé.

Le Directeur Général du FONSIS, M. Babacar Gning, rappelle que ce programme s’inscrit dans la volonté de l’institution de soutenir les PME en leur offrant des solutions de financement adaptées, contribuant ainsi à la souveraineté économique du Sénégal.

Créé en partenariat avec la Banque Islamique de Développement (BID) et l’État du Sénégal, le FIR dispose d’une enveloppe de 20 milliards FCFA pour accompagner les entreprises affectées par la crise de la COVID-19.

En facilitant leur accès à des financements conformes aux principes de la finance islamique, il participe activement à la relance économique et au développement d’un écosystème entrepreneurial robuste et pérenne.