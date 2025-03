Le rapport d’audit de la Cour des comptes, publié le 12 février 2025. a révélé que le déficit budgétaire moyen a été révisé à la hausse de 5,6 points de PIB, tandis que la dette de l’administration centrale est passée de 74,4 % à 99,7 % du PIB à fin 2023.

Un communique du FMI publié au terme d’une mission effectuée au Sénégal du 18 au 26 mars 2025, précise que ces révisions reflètent principalement des passifs non divulgués antérieurement, dont des emprunts dissimulés représentant 25,3 points de PIB.

« Ces conclusions mettent en lumière de graves lacunes dans le contrôle budgétaire et la reddition des comptes » se désole le chef de la mission du FMI, M. Edward Gemayel, soulignant l’urgence de mettre en œuvre des réformes structurelles.

Le FMI a échangé avec les autorités sénégalaises sur les conclusions du rapport d’audit de la Cour des comptes, et a cherché à mieux cerner l’ampleur des écarts et les insuffisances juridiques, institutionnelles et procédurales qui les ont rendus possibles.

Les discussions ont également porté sur l’identification de mesures correctrices pour améliorer la transparence budgétaire, renforcer le contrôle des finances publiques et la récurrence de telles pratiques.

Le FMI se tient « prêt » à accompagner le Sénégal dans la conception d’un programme de réformes ambitieux, tirant les enseignements de l’audit et conforme à la stratégie nationale de développement.

Gemayel déclare que les discussions sur un éventuel nouveau programme débuteront dès que des mesures correctrices auront été engagées pour remédier aux déclarations erronées, et peu après l’examen du dossier par le Conseil d’administration du FMI.