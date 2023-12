Le BMN a organisé le 28 décembre 2023, à l’hôtel Kadiandoumagne de Ziguinchor, une cérémonie de signature de conventions avec les entreprises implantées dans la région naturelle de Casamance. Il s’agit de 24 entreprises inscrites dans les programmes. 15 entreprises dans l’Agropole Sud et neuf (9) dans le Projet de Valorisation des Eaux pour le Développement des Chaines de valeur (PROVALE-CV).

Au total, c’est 971,24 millions de FCFA d’investissements qui ont été approuvés par le comité de pilotage du BMN et 454,803 millions de FCFA de primes octroyées à ces entreprises.

Pour rappel, le projet Agropole Sud vise les entreprises de la zone sud du pays (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou) intervenant dans les chaines de valeurs agricoles en général et particulièrement dans les filières prioritaires que sont la mangue, l’anacarde et le maïs.

Pour sa part, le programme PROVALE-CV et un important projet du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, financé par la Banque Africaine de Développement, en soutien à l’amélioration de la compétitivité des PME. Il cible les entreprises du secteur agricole et intervient sur trois zones agroécologiques : les Niayes, le Bassin arachidier et la Casamance, soit 8 régions administratives : Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

Le BMN est lié par des conventions de partenariat avec ces deux projets importants qui visent le développement des chaines de production agricole, à travers le renforcement de la compétitive des entreprises agricoles et agro-alimentaires.

La cérémonie a aussi été l’occasion de décerner le Label – Compétitivité à des entreprises qui ont réalisé avec succès leur plan de mise à niveau.

Depuis sa création, en septembre 2004, le BMN a accompagné plus de 800 entreprises, pour des investissements approuves de plus de 135 milliards FCFA et plus de 36 Milliards de FCFA de primes octroyées en contrepartie.