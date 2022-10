La rencontre de deux jours a notamment pour objectifs de sensibiliser les acteurs bancaires, les consultants, les entreprises et les porteurs de projet sur les fondamentaux, mécanismes et opportunités du développement durable.

Elle permettra aussi d’outiller les institutions financières sur le financement des projets d´usage productif des énergies renouvelables (EnR), le financement de l’efficacité énergétique (EE) et du climat.

La formation servira également de soutenir le développement du marché des énergies renouvelables et contribuer au développement durable.

Facilitée par RENAC GmbH (organisme de formation et renforcement de capacités sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique basé à Berlin), la formation entre dans le cadre global du programme DIAPOL-CE de la GIZ (Agence de Coopération Internationale Allemande pour le Développement), qui s’adresse aux institutions financières et aux acteurs du marché de l’énergie verte et durable qui souhaitent intensifier leurs activités de financements des technologies liées aux énergies renouvelables (EnR) et à l’efficacité énergétique (EE).

Les participants, au nombre de 25, proviennent de secteurs divers tels que les entreprises, les banques et établissements financiers, ou des porteurs de projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. Ils sont aussi des fournisseurs, prestataires de services (PMI/PME), des consultants actifs dans le conseil d’entreprises, l’accompagnement à l’accès à la finance PME/ éducation financière, l’électrification rurale, la finance durable/verte ou finance climat.

« Notre objectif est d’aider nos entreprises à mettre en place des systèmes de production qui valorisent les énergies renouvelables et qui, à terme, vont leur permettre d’être plus compétitives », a expliqué la Directrice du BMN, Mme Fatou Dyana Bâ à la cérémonie d’ouverture.

Elle ajoute : « cette formation va permettre de générer une nouvelle offre de prestation que le BMN va délivrer à l’attention des entreprises ». Ainsi, les acteurs de l’écosystème entrepreneurial vont être « amené à mettre en œuvre des projets de développement durable pour améliorer leur compétitivité en passant par la réduction du coût de consommation énergétique », poursuit-t-elle.

Pour M Pape Cissé, Expert financier au niveau de l’OQSF, « il s’agit d’une formation extrêmement importante en ce sens qu’elle réunit les acteurs de l’écosystème financier tel que les banquiers, les institutions de microfinance et les porteurs de projet qui doivent être sensibilisés sur l’importance des enjeux des énergies renouvelables. Les banquiers ont vocation de financer les projets, les porteurs de projet également doivent être sensibilisés sur les créneaux les plus porteurs ».

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) des entreprises du Sénégal, créé depuis septembre 2004 est un dispositif institutionnel et technique, sous la tutelle du ministère du commerce et des PME, chargé de mettre en œuvre les Politiques et Programmes de Mise à niveau des entreprises sénégalaises, afin d’améliorer leur compétitivité.

La mission du Programme de Mise à Niveau est d’offrir aux entreprises sénégalaises qui s’y engagent, un moyen efficace d’améliorer leurs facteurs clés compétitivité.

Par Tamaltan Inès Sikngaye