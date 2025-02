Prévu pour le 8 avril 2025 à la Bourse de Londres, ce roadshow permettra aux investisseurs de mieux appréhender le dynamisme économique et les opportunités d’investissement en Afrique de l’Ouest, notamment dans l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Une plateforme stratégique pour les investisseurs

Organisé sur invitation uniquement, cet événement mettra en lumière les perspectives d’investissement dans plusieurs secteurs clés tels que les télécommunications, les services financiers, l’agriculture et l’énergie. L’objectif principal est de renforcer les liens entre les investisseurs internationaux et les acteurs du marché financier régional, en mettant en avant la diversification économique et les opportunités de croissance dans la région.

Le Bénin à l’honneur

Cette édition mettra en avant le Bénin, un pays en plein essor économique qui cherche à attirer des investissements étrangers, notamment dans les secteurs du tourisme et de l’industrie manufacturière. Le gouvernement béninois mise sur les partenariats public-privé, la création d’emplois et des stratégies de marketing innovantes pour renforcer son attractivité économique.

Un marché financier en pleine expansion

Le Directeur Général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounve, a souligné la croissance continue de la BRVM et son rôle dans l’économie régionale : « La BRVM a connu une deuxième année consécutive d’amélioration et a consolidé sa position de cinquième plus grande bourse d’Afrique. La capitalisation boursière représente désormais environ 15,12 % du PIB régional, contre 9,17 % en 2012. La BRVM offre des rendements attractifs, avec plus de 8 % sur le marché des actions et environ 6 % sur le marché obligataire, attirant de plus en plus d’investisseurs internationaux. »

Des tables rondes sur la finance verte et la finance islamique

En marge de la conférence principale, des tables rondes seront organisées le 9 avril 2025, portant sur la finance verte et la finance islamique, des thématiques en pleine expansion dans le paysage financier mondial.

Un rendez-vous incontournable pour les acteurs financiers

Les éditions précédentes des BRVM Investment Days à Paris, New York, Dubaï et Johannesburg ont rassemblé des centaines d’investisseurs et professionnels du secteur, confirmant l’intérêt grandissant pour l’Afrique de l’Ouest en tant que destination d’investissement. Cette nouvelle édition à Londres promet d’être un événement majeur pour les investisseurs institutionnels, conseillers en investissement, banquiers et décideurs politiques souhaitant explorer les opportunités de croissance de la région UEMOA.