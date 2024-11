Cette décision marque un tournant pour l’Afrique de l’Ouest, qui accueillera pour la première fois cet événement emblématique dédié au développement des échanges économiques et commerciaux entre les pays francophones.

Un processus de sélection rigoureux

La candidature du Bénin a été retenue à l’issue d’une évaluation basée sur des critères techniques précis liés à un cahier des charges, aux conditions d’organisation d’une MECF, notamment sur les plans politique, sécuritaire et sanitaire tout en tenant compte de la rotation géographique des MECF. Ce choix reflète également la dynamique économique du Bénin et sa volonté d’attirer des investissements internationaux, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’agriculture et les services numériques.

Un projet phare pour l’espace économique francophone

Les MECF, initiative phare de l’OIF, visent à renforcer les opportunités d’affaires et d’investissement entre les pays francophones, tout en accompagnant les entreprises dans leur diversification vers de nouveaux marchés. Depuis leur lancement, elles se sont tenues dans des régions stratégiques telles que l’Asie du Sud-Est, l’Afrique centrale, le Moyen-Orient, l’Europe centrale et orientale et l’Amérique du Nord.

Le modèle renouvelé des MECF met l’accent sur une organisation plus ciblée et stratégique :

Un financement accru des entreprises participantes ;

Une coopération renforcée entre l’OIF et le pays hôte ;

Une collaboration étroite avec le secteur privé pour maximiser les retombées économiques.

Pourquoi le Bénin ?

Le Bénin se distingue par son environnement favorable aux affaires, sa stabilité politique et sa position stratégique en tant que hub régional en Afrique de l’Ouest. Cette édition sera l’occasion de promouvoir son potentiel et de créer un cadre unique pour les investisseurs, les entreprises et les institutions économiques francophones désireuses de nouer des partenariats stratégiques.