La neuvième session du Forum régional africain sur le développement durable (ARFSD-9) se tiendra du 28 février au 2 mars 2023 à Niamey, au Niger.

Le Forum est organisé conjointement par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et le gouvernement du Niger, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de développement et d’autres entités du système des Nations Unies.

Le thème de la neuvième session du Forum régional est « Accélérer le redressement inclusif et vert après des crises multiples et la mise en œuvre intégrée et complète du Programme 2030 pour le développement durable et de l’Agenda 2063. »

Le Forum examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cinq objectifs de développement durable sélectionnés sur l’eau propre et l’assainissement ; l’énergie propre et abordable ; l’industrie, l’innovation et les infrastructures ; les villes et communautés durables ; et les partenariats pour les objectifs. Cet examen s’inscrit également dans le cadre des efforts déployés pour mener à bien l’action en faveur du climat et pour renforcer la résilience à une époque difficile de « polycrises ».

Le Forum régional, qui se tiendra sous une forme hybride (en personne et en ligne), réunira des ministres et d’autres décideurs et experts de haut niveau issus de gouvernements et d’organisations intergouvernementales. Il attirera également des représentants du secteur privé, des organisations de la société civile et d’autres grands groupes, ainsi que des partenaires internationaux du développement.

En outre, le Forum sera une plateforme pour le partage des expériences, des bonnes pratiques et des enseignements tirés des efforts de mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063. Les participants identifieront et construiront un consensus sur les options et actions politiques, qui seront adoptées dans des messages clés et dans la déclaration de Niamey.

Les messages clés et la déclaration serviront également de contribution collective africaine au forum politique de haut niveau sur le développement durable de 2023, qui se tiendra à New York du 10 au 20 juillet 2023, et au sommet sur les objectifs de développement durable lors de la semaine de haut niveau des chefs d’État et de gouvernement en septembre 2023.

Le Forum comprendra des tables rondes de haut niveau sur la mise en œuvre des ODD et sur le financement d’une reprise inclusive et de transitions justes, ainsi que sur l’accélération de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 dans le contexte des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Créée par le Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies en 1958 comme l’une des cinq commissions régionales de l’ONU, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) a pour mandat de promouvoir le développement économique et social de ses États membres, de favoriser l’intégration intrarégionale et de promouvoir la coopération internationale pour le développement de l’Afrique.

La CEA est composée de 54 États membres et joue un double rôle, en tant que bras régional des Nations unies et en tant qu’élément clé du paysage institutionnel africain.