Le 11 eme FRADD sera organisé conjointement par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) et le gouvernement de la République d’Ouganda, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de développement et les organisations du système des Nations unies. La manifestation sera précédée d’événements tels que le Forum régional africain sur la science, la technologie et l’innovation.

Le 11 eme FRADD vise à répondre au besoin pressant d’une action concertée pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Alors qu’il ne reste que cinq ans pour atteindre ces objectifs ambitieux, le Forum représente une occasion cruciale de catalyser un véritable changement sur le continent.

Bien que des progrès aient été enregistrés dans la réalisation des ODD, comme l’indiquent les évaluations volontaires, les experts organisateurs craignent que l’Afrique, comme de nombreuses régions du monde, ne soit pas sur la bonne voie pour atteindre la plupart des objectifs des ODD et qu’elle ait même régressé dans certains domaines.

Le Forum se tient à un moment critique où les engagements visant à accélérer le rythme de la mise en œuvre sur le continent doivent être revitalisés. Les États africains doivent faire preuve d’audace,

Dans le cadre du 11 eme FRADD, les pays participeront à un atelier préparatoire régional pour les examens nationaux volontaires africains et les examens locaux volontaires, dans le but de renforcer l’apprentissage entre pairs et de partager les meilleures pratiques et les réussites pour relever les défis communs qui sont spécifiques à l’Afrique.

En outre, il est urgent de mettre en œuvre le deuxième plan décennal de mise en œuvre (STYIP) de l’Agenda 2063, car il s’aligne directement sur les objectifs primordiaux de l’Agenda 2030, avec des ambitions connues sous le nom de « moonshots » qui comprennent l’atteinte du statut de pays à revenu intermédiaire au moins et la résolution à l’amiable des conflits en Afrique d’ici à 2044.

Amplifier la voix collective de l’Afrique sur les ODD et l’Agenda 2063

Le Forum annuel s’inscrit également dans le contexte des résultats du Sommet de l’avenir de 2024 et de la nécessité de promouvoir des actions concrètes pour la mise en œuvre des résultats du Sommet. En outre, le forum servira de réunion préparatoire au deuxième sommet mondial pour le développement social, qui se tiendra au Qatar en novembre 2025. Cet alignement souligne l’importance de la voix collective de l’Afrique sur les plateformes mondiales.

Les objectifs du forum comprennent un examen complet des progrès, des défis et des opportunités dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063, avec un accent particulier sur cinq ODD clés :

– ODD 3 (bonne santé et bien-être).

– ODD 5 (égalité entre les hommes et les femmes).

– ODD 8 (travail décent et croissance économique).

– ODD 14 (la vie sous l’eau)

ODD 17 – L’objectif de développement durable (partenariats pour les objectifs) et les objectifs correspondants de l’Agenda 2063, avec un accent particulier sur son deuxième plan décennal de mise en œuvre (STYIP).

En outre, le forum vise à renforcer l’apprentissage et à plaider en faveur de mesures politiques efficaces qui promeuvent des solutions durables, inclusives et fondées sur des données probantes aux niveaux national, régional et mondial. Il facilitera également la recherche d’un consensus et l’adoption de documents clés, notamment la déclaration de Kampala sur le développement durable.

En tant que forum multipartite, le 11 eme FRADD adoptera un format hybride, permettant la participation en personne et virtuelle de ministres, de décideurs politiques de haut niveau, d’experts et de praticiens de divers secteurs.

Les participants représenteront les ministères responsables de la planification, du développement économique, de l’égalité des sexes et des affaires sociales, de la santé, de la gestion de l’environnement, etc.

En outre, des acteurs de la société civile, du secteur privé, des médias, du monde universitaire et des organisations régionales contribueront aux discussions, garantissant ainsi un dialogue complet et inclusif.

