Le thème du forum est « Renforcer l’Agenda 2030 pour le développement durable et l’Agenda 2063 et éliminer la pauvreté en période de crises multiples : mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes ».

Selon le Directeur par intérim de la Division de la technologie, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles de la CEA, Nassim Oulmane, alors que les États membres africains sont à mi-parcours dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, ils accusent soit du retard, soit avancent beaucoup trop lentement ou encore ont régressé en dessous du niveau de référence de 2015 en matière de progrès dans la plupart des ODD. La réalisation des ODD d’ici 2030 dépend de l’accélération de la mise en œuvre grâce à des solutions et des actions ambitieuses et audacieuses.

« ARFSD-10 est une occasion opportune de combler les lacunes et de capitaliser sur les opportunités émergentes pour assurer une mise en œuvre solide, accélérée et opportune des ODD et de l’Agenda 2063. En outre, les participants joueront un rôle clé dans la mobilisation des contributions de l’Afrique pour le Sommet de l’avenir qui se tiendra en septembre 2024 », ajoute-t-il.

Organisé conjointement par la CEA en collaboration avec la CUA, la Banque africaine de développement et les entités du système des Nations Unies, le Forum vise à évaluer les progrès et à partager des connaissances, des meilleures pratiques et des solutions stratégiques pour soutenir la mise en œuvre du Programme 2030 pour le développement durable, conformément aux priorités régionales.

Les objectifs des ODD inscrits à l’ordre du jour de ARFSD-10 sont : l’Objectif 1 (pas de pauvreté), l’Objectif 2 (faim « zéro »), l’Objectif 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), l’Objectif 16 (paix, justice et institutions efficaces) et l’Objectif 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs) et les objectifs de l’Agenda 2063.

Plusieurs pré-évènements et évènements parallèles, alignés sur le thème et les sous-thèmes du Forum et organisés du 17 au 22 avril, précéderont ARFSD-10. Il s’agit notamment du Camp de codage pour les filles africaines ; un camp de formation en sciences, technologie et innovation pour les jeunes ; un Forum des jeunes sur le Sommet de l’avenir et le 6ème Forum africain sur la science, la technologie et l’innovation. D’autres évènements incluent un dialogue sur les marchés de carbone, des pourparlers sur le climat en Afrique et un examen des progrès réalisés en matière de systèmes alimentaires. La Vice-Secrétaire générale, Amina Mohammed, devrait également diriger la réunion annuelle de la Plateforme de collaboration régionale pour l’Afrique et une retraite des coordinateurs résidents africains de l’ONU.

« Pour l’Afrique, la mise en œuvre intégrée des ODD et de l’Agenda 2063 est essentielle ; et nous avons besoin d’actions et de solutions à grande échelle pour atteindre les deux », dit-il et fait remarquer que le FRADD-10 contiendra des messages clés comprenant des questions spécifiques d’importance, ainsi qu’une déclaration, qui éclairera le prochain Forum politique mondial de haut niveau des Nations Unies pour le développement durable, plus tard dans l’année.

Les participants comprendront des décideurs politiques de haut niveau et des experts des ministères et agences responsables des finances et du développement économique, des affaires sociales, de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles, des statistiques, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de la science, de la technologie et de l’innovation, ainsi que d’autres ministères des 54 États membres de la CEA. Des représentants de la Commission de l’Union africaine, des Communautés économiques régionales et d’autres organisations régionales et sous-régionales ainsi que des entités du système des Nations Unies, des partenaires de développement, des grands groupes comprenant des Organisations de la société civile, le secteur privé et le monde universitaire seront également présents.

Le Forum régional africain pour le développement durable est l’un des trois mécanismes mandatés et a pour objectif de suivre, d’examiner et de catalyser les actions visant à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les États membres de l’ONU en septembre 2015.