La rencontre qui porte entre autres sur les critères de convergence macroéconomique pour la monnaie unique, s’inscrit dans le cadre des sessions ordinaires de l’organisation qui ont lieu deux fois par an.

L’ordre du jour porte sur : ‘’l’évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par le conseil des gouverneurs de l’ABCA, en sa session tenue le 4 aout 2023 à Livingstone, en Zambie.’’

Cette rencontre a servi de cadre pour les gouverneurs, pour examiner huit points que sont : le projet de statuts et de structures de l’institut monétaire (IMA), l’activation du mécanisme d’évaluation par les pairs, les rapports du groupe de projets sur l’intégration des systèmes de paiement et de ses deux groupes de travail, le rapport d’étape sur la mise en œuvre du programme de coopération monétaire en Afrique (PCMA) au titre de l’année 2023.

La réunion s’est penchée aussi sur l’étude sur la problématique de la dette des pays africains, le partenariat entre l’ABCA et les organisations externes, les activités de la communauté des superviseurs bancaires africains (CSBA).

Présidée par Dr Denny H. Kalyala, gouverneur de la Bank of Zambia et président de l’ABCA. M. Kalyala, la rencontre est revenue sur les décisions prises lors de la rencontre tenue à Livingstone, en Zambie, l’an dernier. A cette occasion, le président de l’ABCA a salué les avancées notées depuis la dernière rencontre.

‘’ Je suis heureux d’annoncer que 18 des 22 décisions ont été mises en œuvre. Le nombre de pays qui répondait aux critères de convergence s’est établi a onze contre six en 2022. C’est encourageant compte tenu des nombreux défit mondiaux’’, a-t-il dit.

Kalyala de poursuivre en les listant : ‘’ il s’agit notamment des incertitudes liées a la croissance mondiale, des chocs défavorables persistants et fréquents lies aux changements climatiques ainsi que des tensions géopolitiques persistantes et croissants et l’endettement public.’’

Face à un tel constat, Dr Kalyala a esquissé des pistes de solutions pour endiguer le problème. ‘’ Toutefois, nous devons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire avancer notre programme de convergence macroéconomique ; en particulier l’intégration monétaire’’. Pour finir, il s’est félicité du travail effectué dans le cadre de la mise en œuvre d’une infrastructure du système de paiement panafricain et aussi dans le renforcement des capacités en matière de supervision bancaire transfrontalière ; de règlementation de Bâle et de gestion de crise, de résolution bancaire et de Fintech’’.