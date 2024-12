Cette plainte est une réplique, selon l’avocat de l’ancien président de la République du Sénégal, contre la diffusion sur les réseaux sociaux de faux relevés bancaires prétendant être au nom de Macky Sall, mentionnant un compte à la HSBC de Singapour crédité d’un milliard de dollars.

L’avocat de Macky Sall, Me Antoine Vey , a fait comprendre à Jeune Afrique que cette plainte n’est qu’une première étape d’une stratégie pour lutter contre la désinformation. Et « Macky Sall est décidé à ne plus rien laisser passer. »