Accompagné d’un groupe de technocrates et des chefs d’entreprises basés au Sénégal et dans la diaspora, M. Kane part à la quête des suffrages des Sénégalais. La plateforme « Dundu lu Bess » lancée le 7 octobre dernier, est avant tout, un « engagement vers le renouveau », dit-il, une « vision humaniste » qui place le Sénégalais au centre de l’action publique.

Pour refonder les bases de la politique au Sénégal, il propose quatre axes stratégiques: l’accès à la santé pour tous, l’emploi décent et une pension de retraite de qualité, l’éducation, une formation et un apprentissage de qualité, ainsi qu’un meilleur cadre de vie où la sécurité des personnes et de leurs biens seront garanties.

Ce juriste de formation peut s’appuyer sur sa solide expérience dans le monde des affaires afin de mettre en œuvre son ambitieux programme. Entre janvier 2020 et mars 2023, il a permis à la banque islamique de passer de la 7ème place à la 3ème place dans le marché bancaire, faisant passer le produit net bancaire (chiffres d’affaires) de 369,2 milliards à 735,3 milliards FCFA.

Le nouveau candidat à la présidentielle est titulaire d’un Master en droit international de l’Université d’Aix-en Provence suivi d’un Master en droit des relations économiques internationales à l’Université de Cergy Pontoise. Mouhamadou Madana Kane est passé au Bureau des affaires de l’Onu à New York puis à la Banque islamique de développement en Arabie Saoudite.

Il a fondé en 2015 le Centre Africain de Pratique du Droit International (ACILP en anglais) qui est un groupe de réflexion juridique international.