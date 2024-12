Selon un communiqué parvenu à Réussir, le symposium, se tiendra du 18 au 21 décembre 2024 et réunira des intellectuels, artistes et penseurs africains et internationaux pour aborder des thématiques de la ville, du vivant, de l’immatériel et de l’hospitalité cosmopolitique.

La directrice des programmes de RAW Material Company Fatima Bintou Rassoul Sy, et la conseillère artistique Marie-Hélène Pereira procéderont à l’introduction et à la présentation de l’évènement. Et l’Universitaire sénégalais et écrivain, Felwine Sarr, lancera les discussions en définissant les axes thématiques, les Objectifs et la portée du projet.

Ce cinquième symposium de RAW Material Company propose une réflexion sur notre relation au monde à travers les notions de déplacement, replacement et non-placement. L’événement explore comment les environnements façonnent nos identités et nos attachements culturels.

Ce sera à la Musée Théodore Monod d’art africain de Dakar avec, également, la participation de plusieurs universitaires, architectes et collectifs parmi les plus influents du continent et de la diaspora.