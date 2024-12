Selon la Directrice du Bureau de Mise à Niveau, (BMN), Fatou Dyana Bâ, qui a salué « l’engagement indéfectible » du ministre de l’industrie et du commerce, Serigne Gueye Diop et le Secrétaire d’Etat des PME et PMI, Ibrahima Thiam, « l’objectif de cette édition, c’est de promouvoir et de mieux faire connaître l’instrument de mise à niveau, le BMN, comme levier de compétitivité des entreprises, souveraineté économique, à l’orée de ces 20 ans d’existence. »

Dans le même sillage, le Président du comité de pilotage du BMN, Antoine Ngom, relevant l’engagement du Sénégal dans un ambitieux projet de transformation systémique à l’horizon 2050 pour une croissance économique forte, a indiqué la nécessité de relever les défis de l’exploitation des ressources énergétiques parce que le pays mise sur la compétitivité de ses entreprises. D’où le rôle crucial du Bureau de mise à Niveau dans l’accompagnement des entreprises sénégalaises, en les aidant à améliorer leurs performances et à conquérir de nouveaux marchés. »

Par ailleurs, il a jugé positif le bilan du Bureau en affirmant que depuis 2004, cette célébration témoigne de la résilience et de l’innovation de notre tissu économique grâce à un partenariat exemplaire entre le secteur privé et les partenaires au développement.

Le Président Ngom a également fait savoir que « le programme a permis d’accompagner 900 entreprises, mobilisant 140 milliards de Francs CFA en investissement, et a créé plus de 30 milles emplois. Ce résultat démontre l’efficacité de ce programme pour moderniser les équipements, renforcer les compétences humaines, améliorer l’intégration des normes de qualités positionnant ainsi nos entreprises pour une meilleure compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. C’est une réussite dont nous pouvons être fiers. »

Le ministre de l’industrie et du Commerce, pour sa part, a déclaré « l’évènement coïncide avec une phase de réflexion nécessaire pour nous projeter dans les 25 prochaines années. La mise à niveau est un levier important pour le développement économique de notre pays. Puisqu’il contribue au renforcement des entreprises et de la compétitivité. »

C’est pourquoi Serigne Gueye pense que le thème est en droit ligne avec l’Agenda 2050 et se dit attentif aux travaux et aux recommandations qui en découleront en demandant aux acteurs de voir les moyens dont ils ont besoins pour voir comment encadre 20% des entreprises sénégalaises. C’est-à-dire 80 milles à 100 milles entreprises dans les 25 prochaines années. »