A travers cet outil, le gouvernement sénégalais entend présenter aux chercheurs d’emplois des opportunités professionnelles adaptées à leurs compétences, cibler les entrepreneurs et porteurs de projets qui ont besoin de soutien, de partenariats et de financements pour faire prospérer leurs initiatives et aussi les investisseurs enclins à soutenir des projets à fort potentiel de croissance et apporter.

Tabax Sénégal offre aux utilisateurs un espace numérique interactif permettant de déposer leur CV, de postuler à des offres, d’accéder à des programmes d’accompagnement et de suivre l’évolution de leurs candidatures.

Instrument numériques d’intermédiation, Tabax Sénégal réunit autour d’objectifs clairement définis, trois (3) acteurs incontournables du développement socio-économique du Sénégal que sont les candidats à l’emploi, les porteurs de projets et les investisseurs.

En valorisant le potentiel sénégalais, le gouvernement, par le biais de la plateforme, va capitaliser les compétences nationales pour stimuler la création d’emplois, soutenir l’entrepreneuriat et favoriser les investissements.

Pour répondre aux défis de l’emploi, de l’entrepreneuriat et du financement des projets, Tabax Sénégal compte s’appuyer sur la richesse des compétences des sénégalais et des Sénégalaises.

Principalement, Tabax Sénégal vise cinq (5) objectifs majeurs dont capitaliser les compétences pour le développement du Sénégal, faciliter l’accès à des opportunités d’emploi pour les candidats qualifies, soutenir les porteurs de projets dans la réalisation de leurs ambitions, rétablir la confiance et la justice sociale à travers l’équité et la transparence et attirer les investisseurs et inciter les investissements dans des projets locaux.

Entres autres objectifs, le projet vise à réduire le chômage et de promouvoir l’employabilité, accélérer la croissance des projets locaux, stimuler l’investissement dans l’économie sénégalaise, valoriser la compétence sénégalaise dans un cadre structuré.

En phase avec la Stratégie nationale de développement 2025-2029, cette initiative s’inscrit dans une volonté de transformation structurelle du marché du travail et de stimulation de l’économie locale.

Ce projet traduit l’engagement du gouvernement à faire de l’emploi une priorité nationale. Dès son premier Conseil des ministres en avril 2024, le Chef de l’État avait insisté sur l’urgence d’une réforme profonde du secteur de l’emploi et de l’entrepreneuriat, notamment pour les jeunes et les femmes.

La mise en place de cette plateforme s’accompagne ainsi d’une Nouvelle Politique nationale de l’Emploi, dont la finalisation est prévue avant la fin du mois d’avril 2025, afin d’optimiser les interventions des structures publiques concernées.