Cet évènement sera l’occasion de rencontrer l’ensemble des acteurs intervenant dans l’écosystème financier et technique d’appui aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

L’objectif de la 3ème édition du forum est de construire les conditions d’un financement massif et sécurisé des PME à travers le lancement du Guichet Unique d’Accès au Financement (GUF-PME).

Réalisé dans le cadre du projet « Accès », financé par la GIZ (agence de coopération technique allemande), le GUF PME est une plateforme unique destinée à faciliter l’accès des PME au financement.

Le GUF PME, initiative novatrice, est une plateforme numérique qui contribue à la mise en relation entre les PME, les institutions financières et l’écosystème d’accompagnement. Grâce au GUF PME, les PME peuvent bénéficier d’un accès simplifié au financement, surmonter les obstacles liés à l’asymétrie d’information et renforcer leur gouvernance.

Le Forum de la PME sénégalaise est un rendez-vous majeur pour les acteurs du secteur privé et les institutions financières. Il offre aux participants une occasion unique de rencontrer des chefs d’entreprise, des experts, des représentants d’institutions financières et des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial. Grâce à une série d’ateliers thématiques, de conférences et de sessions de networking, les participants auront l’opportunité d’échanger des idées, de développer leurs compétences, de découvrir de nouvelles opportunités d’affaires et de nouer des partenariats stratégiques.

Le lancement officiel du GUF-PME sera présidé par Monsieur Amadou BA, Premier Ministre du Sénégal

Pour rappel, la 1ère Édition du FPME en 2017 avait pour thème central “la PME, moteur de l’émergence”. Il a été ouvert par le Premier Ministre M. Dionne et a validé le schéma directeur du système intégré de gestion des informations relatives aux PME (SIGIPME), à la base du GUF-PME, principale recommandation du réseau Sénégal PME pour rendre les interventions de l’écosystème d’appui aux PME plus lisibles, cohérentes et efficaces .

La 2ème édition du FPME en 2019 avait pour thème central “Accompagner les futurs champions”, le FPME a permis de tenir une table ronde sur le financement et les risques liées aux PME sous la modération du Directeur National de la BCEAO et de l’ensemble du secteur financier.

La 3ème édition FPME en 2023 sera l’occasion de réunir tout l’écosystème financier et technique d’appui aux PME et de capitaliser sur les acquis des deux premières éditions qui ont vu, chacune, la participation de plus de 1500 PME et des centaines d’exposants, des décideurs, de partenaires techniques et financiers, etc. « Le Forum de la PME sénégalaise » est un lieu d’échanges, de réseautage, de partage de meilleures pratiques et de rencontre avec des experts, et enfin une opportunité de formation.

L’Objectif général de la 3ème édition du Forum de la PME sénégalaise est ainsi de construire les conditions d’un financement massif et sécurisé des PME au travers du Guichet Unique d’Accès au Financement (GUF-PME) et l’engagement des acteurs de l’écosystème d’accompagnement ; et également de tenir les « Concertations Nationales du Financement » .