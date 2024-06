La cérémonie d’ouverture a été présidée par la Représentante résidente de la Commission de l’UEMOA à Lomé, Aminata Cira LO PAYE, en présence de ses collègues Représentants résidents de la Commission dans les autres Etats membres. Dans son discours, Aminata Cira LO PAYE a rappelé que les 9 éditions de la revue réalisées entre 2014 et 2023 « ont suscité un vif engouement et une forte adhésion des Etats membres, permettant ainsi de raffermir et dynamiser le dispositif national de suivi de la mise en œuvre des textes communautaires, tant sur le plan de leur transposition que de leur application effective. »

« C’est au regard de ce franc succès caractérisé par l’amélioration continue du taux global de mise en œuvre des réformes, que les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont, à maintes reprises, à travers leur déclaration, félicité et exhorté la Commission de l’UEMOA et les Etats membres à poursuivre et à pérenniser l’exercice de la revue en vue de consolider les acquis ainsi capitalisés », dira-t-elle.La rencontre permettra de faire le bilan de la revue annuelle 2023 et d’examiner conjointement les dispositions pertinentes des textes à évaluer. Les participants passeront également en revue les programmes et projets communautaires. Il s’agira également, au cours des travaux de cet atelier d’adopter un calendrier consensuel de l’édition 2024 et d’assurer une bonne appropriation de la méthodologie d’évaluation des réformes et programmes communautaires par toutes les parties prenantes.

Il est également attendu de la rencontre, une analyse critique et objective des textes communautaires faiblement ou pas du tout appliqués dans la plupart des Etats membres. Cela permettra de recenser les difficultés et les contraintes majeures liées à leur mise en œuvre. Enfin, l’atelier proposera un mécanisme d’actualisation ou des propositions d’amélioration de la mise en œuvre des textes communautaires identifiés. Au cours de cet atelier, les participants auront droit aux résultats issus du calcul de l’Indice d’Engagement des Etats membres dans l’intégration régional, un chantier phare de la Commission de l’UEMOA et des Etats membres pour valoriser les résultats de la revue. Les représentants des structures nationales en charge de la Coordination et du suivi de la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires, les Directeurs des services techniques, les Chefs d’Equipe et rapporteurs ainsi que les points focaux de la revue annuelle participent à la rencontre. Les travaux qui se déroulent en pléinière et par groupes prennent fin le 28 juin 2024.

Source : uemoa.int/