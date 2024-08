Le ministre de l’Économie, Dr. Abdourahmane Sarr, a participé au lancement de l’Alliance AFRIQUE AVANCE à Dakar en présence du chef du gouvernement espagnol Sanchez Castejon. Dr Sarr a souligné les excellentes relations économiques entre le Sénégal et l’Espagne, et s’est félicité du choix de Dakar pour ce lancement. Le ministre a réaffirmé l’engagement du Sénégal à approfondir cette coopération, en mettant l’accent sur la démocratie économique et la promotion du secteur privé. En marge de cet événement, un accord de partenariat a été signé entre FONSIS et CIFIDES pour renforcer les investissements privés espagnols au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.

Pour rappel le chef du gouvernement du Royaume d’Espagne Pedro Sanchez a effectué un voyage de trois jours en Afrique qu’il a entamé au Sénégal.

Le ministre s’est dans ce sens aussi réjouit du choix du Sénégal pour le lancement de l’Alliance AFRIQUE AVANCE

« consacrant l’inauguration d’une nouvelle ère de coopération avec l’Afrique, constitue pour le Gouvernement du Sénégal un réel motif de satisfaction, en ce sens qu’il révèle l’estime et la confiance réciproques qui fondent les relations entre le Sénégal et l’Espagne ».

M.Sarr poursuit

« l’Alliance Afrique Avance constitue pour nous, une opportunité d’imprimer notre vision qui fait de la démocratie économique un principe nodal, par l’inclusion sociale et la liberté économique avec l’accompagnement de l’état. Je voudrais saisir cette occasion pour affirmer que le Sénégal entend poursuivre et approfondir cette coopération, dans une perspective de restauration de la soutenabilité budgétaire des politiques publiques ; d’émancipation et de promotion du secteur privé et des pôles territoriaux, porteurs de croissance économique »déclare le ministre de l’ économie du Sénégal.

Le premier ministre espagnol Sanchez Castejon a pour sa part indiqué que