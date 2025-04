Dans son discours à l’occasion de l’African Leadership Forum, organisé en prélude à la onzième session du Forum régional africain pour le développement durable (FRADD-11), Pedro est d’avis qu’il ne faut pas considérer ces frontières comme un avenir lointain, mais comme des priorités urgentes.

A titre d’exemple, il révèle que le marché mondial de l’IA devrait atteindre à lui seul 1,8 billion de dollars d’ici 2030, mais l’Afrique ne représente actuellement que 1 % de ce marché.

Il a aussi annoncé que la CEA travaille avec les universités et les partenaires dans le cadre d’initiatives telles que les centres de recherche et d’innovation d’origine et l’Alliance des universités entrepreneuriales en Afrique dans le but de catalyser une génération de personnes capables de résoudre des problèmes, d’inventer et de créer des emplois.

Ces efforts doivent être étendus, a-t-il poursuivi, dans la création de centres d’excellence dans les domaines des STIM, de l’IA et de la cybersécurité dans toutes les sous-régions, a l’image des « succès émergents » dans des pays comme le Kenya, le Togo et le Congo.

Organisée conjointement par la CEA et le gouvernement de la République d’Ouganda, en collaboration avec la Commission de l’Union Africaine, la Banque Africaine de Développement et les organisations du système des Nations Unies, la FRADD-11 se tiendra du 9 au 11 avril 2025 sous le thème Stimuler la création d’emplois et la croissance économique grâce à des solutions durables, inclusives et fondées sur la science et des données probantes, pour l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063″.