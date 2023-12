Cet accord de prêt sur sept ans, signé sous l’égide du Programme espagnol de financement de la microfinance en Afrique subsaharienne et appuyé par l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID), à travers le Fonds espagnol de promotion du développement (FONPRODE), poursuit un double objectif : améliorer l’offre à destination des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et renforcer l’accès au crédit pour une meilleure inclusion financière des populations de la zone UEMOA.

Ce partenariat souligne COFINA, « représente un progrès majeur pour les PME de la zone UEMOA qui constituent le cœur de l’économie africaine en représentant 90% du tissu économique, générant 60 % à 80 % des emplois et contribuant à hauteur de 40 % du PIB ». Néanmoins, près de 40 % de ces entreprises font face à des difficultés d’accès au financement, un manque estimé à 330 milliards de dollars par la Société Financière Internationale (SFI), révèle la Compagnie financière africaine .

Dans cette optique, l’alliance entre l’AECID et le Groupe COFINA souligne leur engagement commun pour « le progrès économique et financier de cette zone particulièrement dynamique ces dernières années ». En outre, ils œuvrent pour « l’alignement des objectifs de développement économique avec les principes d’inclusion et d’équité, notamment à travers l’accompagnement des femmes entrepreneures ».

Ce partenariat, souligne l’institution financière, consacre « une relation de confiance entre nos deux institutions. Les PME sont l’une des priorités stratégiques de notre Groupe et nous sommes fiers que des bailleurs internationaux de l’envergure de l’AECID et l’ICO apportent leur contribution pour consolider cette dynamique en faveur d’économies plus inclusives en zone UEMOA », déclare Jean-Luc Konan, PDG du Groupe COFINA. A ce titre, l’autonomisation économique des femmes que nous promouvons à travers notre filiale FIN’Elle, se révèle cruciale. » déclare le Groupe COFINA.

Par ailleurs, l’AECID indique que cette initiative s’inscrit dans la continuité des politiques stratégiques et de coopération menée par l’Espagne, dans le but d’accompagner l’émergence et l’essor des économies d’Afrique subsaharienne.

« Cette opération a une valeur stratégique considérable pour le Royaume d’Espagne car elle soutient directement un secteur stratégique en Afrique de l’Ouest, tel que les PME. Le financement de FONPRODE sera essentiel au processus de consolidation du Groupe COFINA, grâce auquel la coopération espagnole soutiendra les moyens de subsistance de plus de 72 000 emplois, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs de Développement Durable, avec une mention spéciale pour l’ODD 5 sur l’égalité des sexes. » déclare Rafael SORIANO ORTIZ, Ambassadeur du Royaume d’Espagne en Côte d’Ivoire.

Le Groupe COFINA jouera un rôle pivot dans cette opération, en mettant son expertise au service du développement économique et financier des populations concernées. Les fonds ainsi mobilisés seront investis à travers les filiales du Groupe, présentes dans les huit pays de l’UEMOA, et engagées dans la promotion et le renforcement des services financiers à destination des entrepreneurs et PME de la zone.