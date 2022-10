A travers cet accord, le FSA marque son accord pour la mise en place d’une ligne de garantie d’un montant de 20 milliards de F CFA, destinée au financement par les banques sénégalaises, de 5 000 PME portées par l’ADEPME, à l’horizon 2025.

L’Accord-Cadre de Partenariat entre le FSA et l’ADEPME vise à mettre en place le cadre de collaboration durable entre l’Agence et le Fonds, pour la facilitation de l’accès au financement par les PME sénégalaises.

Cette collaboration permettra à l’ADEPME et au FSA de mettre en commun leurs expertises respectives pour offrir aux PME sénégalaises un appui intégré à travers une “Assistance technique et des interventions en garantie”. Ce dispositif inédit devrait renforcer la qualité des dossiers de financement portés par les PME et faciliter leur accès au financement.

Les entreprises cibles vont ainsi bénéficier d’une assistance de l’ADEPME pour la structuration de leurs dossiers, la mise en relation avec une institution financière et un suivi post financement. La ligne de garantie mise en place par FSA permettra de compléter le dispositif par une réduction du risque supporté par l’institution financière.

Les deux Directeurs généraux respectifs du FSA et de l’ADEPME, MM Ahmadou Abdoulaye Diallo et Idrissa Diabira ont procédé à la signature de l’Accord – cadre.

A cette occasion, M. Ahmadou Abdoulaye Diallo a déclaré : « Le FSA pour rôle de contribuer au développement économique et au progrès social des États membres africains en facilitant l’accès aux ressources financières nécessaires à la réalisation des projets d’investissement et des activités créatrices de revenus, veut bien participer au développement de ces PME.

M. DIALLO a également marqué tout l’intérêt du FSA pour cette collaboration qui permettra à l’institution de rehausser ses interventions au Sénégal, en particulier en faveur des PME. Il a également marqué l’accord du FSA pour l’octroi d’une ligne de garantie de 20 milliards de F CFA, qui sera placée au niveau dans banques partenaires de l’ADEPME, pour le financement de certains projets porteurs de croissance et l’accompagnement de petites et moyennes entreprises du Sénégal, à travers l’ADEPME ».

A sa suite, M. Idrissa Diabira a indiqué ceci : « l’Agence de Développement et d’Encadrement des petites et moyennes entreprises, ADEPME, est fière de désormais pouvoir compter sur les 47 ans d’expérience de la structure financière panafricaine qu’est le FSA, pour le soutien de 5.000 PME sénégalaises durant les quatre prochaines années.

M. DIABIRA a également salué l’engagement du directeur général du FSA, qui reconnaît le rôle de « coach des futurs champions » de l’ADEPME. Il a également relevé que ce niveau de concours financier s’élevant à 20 milliards de FCFA, est assez inédit et a été rarement atteint par l’ADEPME avec ses partenaires.

Il a aussi insisté sur le caractère historique de la mise en œuvre de ce partenariat, et cela dès son démarrage. ».

Le Fonds de Solidarité Africain (FSA), est une institution Financière Multilatérale, spécialisée dans la garantie, dont le siège est à Niamey au Niger, qui compte 16 Etats membres. Le FSA a été noté AA+ par l’agence de notation financière WARA et elle est certifiée ISO.

L’ADEPME est certifiée double, ISO 27001 et ISO 9001, et a fait l’objet d’un ranking par l’International Trade Center (ITC, Genève), comme 1ère Structure d’Appui à l’entrepreneuriat (SAE) dans l’espace CEDEAO, 3ème en Afrique, et 18ème sur 64 SAE au plan mondial.

Par ailleurs, M. Idrissa Diabira, Directeur Général de l’ADEPME, est membre du Comité Consultatif Indépendant Institutions et Ecosystèmes de l’International Trade Center depuis mai 2022.