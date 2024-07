L’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) et United Bank for Africa (UBA) Sénégal annoncent avec enthousiasme la signature d’une convention de partenariat ce mercredi 24juillet dans les locaux de l’ADEPME . Une initiative stratégique vise à renforcer le soutien financier et organisationnel aux PME/PMI sénégalaises et améliorant leur accès aux financements et en intégrant ces entreprises dans le tissu économique national et international. Madame Marie Rose FAYE, directrice générale de l’ADEPME et monsieur Anthony Odeigah, directeur général de la banque UBA Sénégal, ont signé cette convention qui permettra de renforcer les capacités des PME/PMI Sénégalaises, de contribuer à leur développement ainsi qu’à leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.