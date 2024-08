Si je me limite au cas du Sénégal, on va se rendre compte que le concept de souveraineté subit quelques contraintes dans son opérationnalisation. D’abord il faut cesser de penser que la souveraineté numérique ne se limite pas à la localisation des données.

Si nous restons sur l’Etat Sénégalais, on se rend compte que la souveraineté numérique est une quasi fiction. Nos cartes d’identité, nos passeports, nos permis de conduire, notre système de contrôle aux frontières, notre état civil et bien d’autres systèmes critiques ont été totalement ou partiellement concédés à des entreprises étrangères alors que les compétences locales existent.

Si on quitte le domaine des données, il reste encore des domaines de souveraineté où la mise en œuvre suppose des capacités de contrôle et une grande rigueur dans l’application des lois et règlements. Ces domaines sont les suivants : L’accès à des services ou des contenus destinés aux adultes par des mineurs, L’évasion fiscale, la promotion des aliments et produits médicamenteux illégaux.