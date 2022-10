Réussir Business : Pouvez-vous nous faire une présentation de la phase II de la PLASEPRI ?

Oumar Cisse : La PLASEPRI est une plateforme fournissant une assistance technique et financière aux fins de contribuer à la promotion des Micros, Petites et Moyennes entreprises sénégalaises, tout en renforçant le potentiel économique local, mais aussi celui de la Diaspora sénégalaise.

En outre, cette deuxième phase du programme d’une durée de quatre ans compte aussi sur le financement additionnel de l’Union Européenne, dans le cadre du Projet PASPED, ouvrant ainsi de nouvelles pistes d’actions, orientées surtout vers :

La Diaspora sénégalaise en Europe et principalement celle d’Italie, aux fins de promouvoir leur employabilité ;

La promotion de l’emploi des jeunes et des femmes, dans les zones à fort taux migratoire, du fait des conditions de précarité économique et sociale, à travers la revalorisation du secteur privé local.

La phase II du programme de la PLASEPRI a été lancée en Juillet 2018 pour une période de 04 ans (2018-2021). Pouvez-vous revenir sur les résultats globaux de ce programme ?

En termes de bilan, on peut retenir :

Sur la ligne de crédit dédiée aux Systèmes Financiers Décentralisés, plus de 1,5 Milliard ont été décaissés au profit de 175 entreprises, par l’intermédiation de huit (8) SFD ;

Sur la Ligne de crédit dédiée aux PME, plus de six (6) Milliards ont été décaissés au profit de 50 entreprises ;

Face à la pandémie, le Programme PLASEPRI PASPED a mis en place un dispositif de « Primes eu urgence » pour les entreprises impactées par la COVID-19, d’un montant de 3 Millions d’Euros, soit environ 2 Milliards de FCFA. Ce dispositif a accompagné 195 entreprises et a contribué à sauvegarder 7 000 emplois ;

Face à la problématique de l’employabilité des jeunes, le Programme a accompagné l’Etat du Sénégal dans sa politique d’insertion des jeunes diplômés, en relation avec les Agences Régionales de Développement (ARD), avec l’instauration de 2 000 Bourses de stage, au profit de 2 000 stagiaires.

Les résultats obtenus ont-ils répondu à vos attentes ?

Oui, les résultats obtenus ont plus que jamais répondu à nos attentes. Car, avec l’avènement de la pandémie liée à la COVID-19, de nouvelles mesures et de nouveaux produits décrits précédemment ont pu être mis en œuvre, soutenant ainsi le secteur privé dans le cadre de sa relance.

Malgré leur poids prépondérant dans l’économie, les PME éprouvent encore des difficultés à accéder aux financements. La PLASEPRI a-t-elle permis de corriger cette anomalie ?

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) constituent aujourd’hui la base du tissu économique du Sénégal. Comme dans de nombreux pays africains, elles sont non seulement le moteur de la croissance, mais également un levier puissant du secteur privé dont l’impact, en matière de développement, n’est plus à démontrer.

Les Petites et Moyennes Entreprises représentent près de

90% des entreprises au Sénégal. Elles concentrent aujourd’hui environ 30% des emplois, 25% du chiffre d’affaires et 20% de la valeur ajoutée nationale.

Le nombre des PME s’est fortement accru ces dix dernières années au Sénégal, notamment avec un fort secteur non structuré. Différentes études ont souligné le dynamisme de ce secteur qui occupe plus de 60% de la population active.

Le Sénégal ne disposant pas d’une tradition industrielle marquée, son expansion économique doit s’appuyer sur un développement durable des Petites et Moyennes Entreprises, aux activités diversifiées et novatrices.

Ce développement ne peut s’effectuer sans un soutien cohérent et structuré des pouvoirs publics, incluant la notion de mise à niveau des PME par rapport à la concurrence internationale.

Les PME présentent des enjeux majeurs, notamment en matière de création de richesse, d’emplois et de formation de main-d’œuvre.

Malgré l’importance du rôle des PME, des contraintes majeures freinent leur développement, notamment :

La difficulté d’accès au crédit bancaire classique des Petites et Moyennes Entreprises qui ne sont pas toujours en mesure de faire face aux critères d’éligibilité et à la faiblesse de l’offre de la microfinance ;

L’insuffisance de programmes et projets liés au développement des PME à fort potentiel pour l’accélération de la croissance et le renforcement de la compétitivité de l’économie sénégalaise.

Ainsi, au regard des résultats obtenus, le Programme apporte sa partition dans la promotion des MPME.

La PLASEPRI vise aussi à renforcer le potentiel économique local et celui de la Diaspora sénégalaise d’Italie. Cet objectif a-t-il été atteint ?

Par rapport à la Diaspora, 51 entreprises sélectionnées dans le cadre du Projet « Investo in Senegal » ont bénéficié d’une part du programme d’accompagnement technique via notre collaboration avec le Bureau de Mise à Niveau des Entreprises, mais aussi de l’accompagnement financier du Programme à travers des primes, pour un montant global 1 110 000 Euros.

Quelles perspectives pour la PLASPERI ?

La problématique de l’évaluation de l’impact de l’intervention des programmes et projets publics auprès des cibles bénéficiaires se pose souvent. Et face à cette problématique, les différentes parties prenantes au Programme songent, dès à présent, à un dispositif de pérennisation de ce dernier, qui permettra de capitaliser tous les acquis du Programme, mais aussi de ressortir sa place, face aux nombreux défis du Plan Sénégal Emergent..