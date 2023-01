Pour le directeur général de Senelec, les clients de la tranche sociale représentent les couches les plus vulnérables et dont la consommation maximale ne dépasse pas 150 kWh par mois.

Il invite à cet effet tous les consommateurs pour leur dire que si leur facture d’électricité a changé pour le même niveau de consommation à savoir les 150 kW qu’ils viennent à son bureau pour des réclamations.

« Cette attention particulière accordée aux couches vulnérables en maintenant la subvention qui leur est accordée est une illustration indiscutable du choix du président Macky Sall de son option de toujours mettre ces couches vulnérables au centre de ses stratégies », a dit Biteye.

Il a rappelé que l’électricité est utilisée pour couvrir les besoins nécessaires voire un impératif dans une société qui aspire à l’émergence. « La lumière pour l’éducation des enfants, le ventilateur pour se rafraichir en période de canicule, un réfrigérateur pour les besoins vitaux de l’alimentation », a indiqué le directeur général de la Senelec.

« Nous avions une subvention uniforme, faisant que, plus on consommait, plus on bénéficiait de cette subvention sociale », a-t-il souligné avant de dire qu’il fallait opérer « un rééquilibrage nécessaire ».

Papa Mademba Bitèye affirme que « la réorientation de la subvention quelle reçoit de l’Etat va permettre de faire une économie de 99,7 milliards de FCFA ».

Avec la nouvelle grille tarifaire, « plus on consomme, moins on va bénéficier de la subvention de l’Etat », a-t-il poursuivi.

Il a rappellé que la Senelec a deux catégories de clients : « les clients domestiques et les clients professionnels. La majorité des clients domestiques est abonnée à la basse tension (BT) et une partie relativement faible à la moyenne tension (MT) ».

Tamaltan Inès Sikngaye