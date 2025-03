« La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) n’est pas un événement ponctuel, mais un processus global et continu qui nécessite de la patience, du tact et une planification stratégique », a expliqué Riyad Mezzour, président du Bureau des ministres africains des finances et de la planification économique, selon un communiqué de la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

Il s’exprimait lors d’une conférence de presse visant à souligner et à expliquer certaines des décisions prises lors de la cinquante-septième session de la Commission économique pour l’Afrique et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, qui s’est tenue du 12 au 18 mars 2025 à Addis-Abeba.

La conférence était placée sous le thème « Faire avancer la mise en œuvre de l’accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine : Proposer des actions stratégiques transformatrices »

Riyad Mezzour, qui est également ministre marocain de l’industrie et du commerce, a déclaré que la conférence reconnaissait la nécessité d’actions transformatrices pour renforcer la mise en œuvre de la ZLECAf.

Il a souligné l’importance d’activer les chaînes de valeur régionales pour renforcer l’intégration et a mis en évidence la nécessité de coordonner les efforts pour éliminer les barrières qui entravent la promotion du commerce intra-africain.

Il a également expliqué que la conférence a également exploré le rôle de la numérisation dans la transformation économique de l’Afrique, l’investissement dans l’infrastructure numérique et les compétences, l’autonomisation de la jeunesse africaine en relation avec la ZLECAf par le biais d’investissements accrus dans l’éducation, la formation et l’innovation, ainsi que l’amélioration de l’accès à l’information.

Il a affirmé que la réalisation de ces objectifs nécessitait une volonté politique forte et une prise de décision efficace pour promouvoir la collaboration entre les États membres. Il est essentiel de garantir des politiques cohérentes et appliquées, associées à une approche stratégique qui implique du tact et des négociations prudentes.

Claver Gatete, secrétaire exécutif de la CEA, a souligné que l’évolution du paysage mondial, marquée par des investissements et une aide de plus en plus limités en faveur des nations africaines, met en évidence la nécessité urgente pour le continent de promouvoir le commerce et les investissements intra-africains par le biais de la ZLECAf.

Il a expliqué qu’en renforçant les relations commerciales et en investissant les unes dans les autres, les nations africaines peuvent améliorer leur résilience économique, stimuler la croissance et créer une économie régionale plus autosuffisante, ce qui est essentiel face aux pressions et aux défis extérieurs.

Gatete a révélé que la CEA travaille activement avec les nations africaines pour développer des stratégies nationales sur mesure pour la ZLECAf afin de permettre à chaque pays de capitaliser efficacement sur les opportunités présentées par la ZLECAf.

Il a expliqué qu’en se concentrant sur leurs forces individuelles et leurs propositions de vente uniques, ces pays peuvent renforcer leurs avantages concurrentiels sur les marchés régionaux et mondiaux, et finalement stimuler la croissance économique et l’intégration à travers le continent.

Le professeur Nthuli Ncube, ministre des finances du Zimbabwe, a souligné le besoin urgent d’une organisation africaine de notation de crédit afin d’éviter la sous-évaluation des pays africains.