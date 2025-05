L’événement a réuni des ambassadeurs des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que le doyen du Groupe Amérique latine et Caraïbes.

La Journée de la langue espagnole est reconnue mondialement comme une célébration de l’une des langues les plus parlées et les plus influentes au monde, promouvant le multilinguisme et le dialogue interculturel.

À l’occasion, les intervenants ont souligné que l’espagnol est parlé par plus de 500 millions de personnes dans le monde et constitue un pont entre les continents et les cultures, notamment dans certaines régions d’Afrique.

La célébration de la Journée de la langue espagnole 2025 a mis en valeur les liens linguistiques et culturels entre les nations hispanophones et l’Afrique, renforçant le rôle de la langue dans la promotion de l’unité et de la coopération.

« Cette journée est plus qu’une simple célébration ; elle offre une occasion unique de mettre en lumière la richesse culturelle, historique et sociale de cette magnifique langue », a déclaré le Secrétaire exécutif de la CEA, Claver Gatete.

Il a souligné la diversité et le rôle de pont mondial pour la communication de la langue espagnole et a reconnu son héritage durable dans la littérature et les arts.

« La langue espagnole incarne un véritable patrimoine vivant, véhiculant l’histoire, les luttes, les rêves et les aspirations de tant de communautés à travers les âges. C’est le fil conducteur des conversations qui transcendent les frontières géographiques, unissant les peuples et les cultures », a-t-il ajouté.

Gatete a rendu hommage à ceux qui se consacrent à la préservation et à l’enrichissement de la langue espagnole, tout en gardant vivant l’héritage culturel qu’il véhicule : « Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui, jour après jour, travaillent à la promotion de cette langue et de cette culture : enseignants, étudiants, écrivains, traducteurs, chercheurs et interprètes. Leur dévouement, leur passion et leur engagement sont essentiels à la préservation et à l’enrichissement de l’espagnol ».

Le secrétaire exécutif a remercié chaleureusement les ambassadeurs et les représentants diplomatiques accrédités à Addis-Abeba, ainsi que le personnel de la CEA, dont le dévouement et le soutien ont contribué au succès de la célébration.

La Directrice du bureau de liaison de l’UNESCO auprès de l’Union africaine et de la CEA, Rita Bissoonauth, a souligné l’importance de la langue espagnole en tant que vecteur d’identité, de créativité et de patrimoine commun.

Elle a réaffirmé le soutien de l’UNESCO à la diversité culturelle et à l’humanisme inclusif : « L’UNESCO estime que le patrimoine ne doit pas être figé dans le temps. Il doit vivre, grandir, s’adapter et, surtout, être transmis », a-t-elle ajouté.

L’événement comprenait des lectures de poèmes, une représentation du classique cubain Guantanamera et une danse traditionnelle nicaraguayenne, « Nicaragua Mia », exécutée par des élèves de l’Académie de Cambridge.

Des ambassadeurs d’Argentine, du Venezuela, du Chili, de Colombie, de Cuba, de Guinée équatoriale, du Mexique, du Nicaragua et d’Espagne ont partagé leurs réflexions sur la beauté et la diversité de la langue.

L’ambassadeur de Colombie, Yeison Aradio Meneses Copete, a souligné l’importance de la diversité linguistique, en faisant référence au patrimoine multilingue de la Colombie, qui comprend l’espagnol, les langues créoles et plus de 65 langues indigènes.

« Cette écologie linguistique enrichit l’âme de notre nation », a-t-il déclaré, ajoutant : « profitons de cette occasion pour reconnaître la mémoire linguistique et historique plurielle qui nous habite et nous rapproche les uns des autres ».

Le chef des publications et de la gestion des conférences de la CEA, Marcel Balboa, s’est félicité de la célébration de la Journée de la langue espagnole et de la participation active de la communauté diplomatique des pays lusophones accréditée dans la capitale éthiopienne.