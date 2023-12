Sur le plan commercial, la France figure parmi les premiers fournisseurs du Sénégal, avec un montant évalué à 632,8 milliards FCFA en 2021, ajoute un document publié à l’occasion de la tenue ce jeudi 7 décembre 2023 à Paris, de la réunion de suivi de la cinquième édition du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais (SIG).

La rencontre sera présidée par les Premiers ministres du Sénégal, Amadou Ba et son homologue de France Élisabeth Borne.

Après la dernière édition tenue en décembre 2022, suite aux reports de 2020 et 2021 pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19, ce séminaire sert de cadre aux deux pays de renforcer leur partenariat dans des domaines aussi stratégiques que la Jeunesse, l’Éducation, la Formation et l’Employabilité, la Culture, la Migration, la Défense , le sport, avec notamment la perspective des Jeux Olympiques (JO) de Paris en 2024 et des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar en 2026… »

Depuis 18 ans, la France est un « partenaire constant et central » de l’Education au Sénégal. En témoignent le programme d’appui au développement de l’éducation au Sénégal (PADES) d’un montant de 72,2 millions d’euros, le programme d’appui à l’enseignement moyen (prêt de l’AFD de 15 millions d’euros signé en 2021, entre autres projets phares.