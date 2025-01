Les entrepreneurs en herbe et existants de toute l’Afrique sont invités à postuler pour avoir la chance de recevoir une formation de classe mondiale, un mentorat d’experts et un financement de démarrage non remboursable pour développer leurs entreprises.

Programmes ouverts aux candidatures :

Programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu (TEF) : le programme phare d’entrepreneuriat TEF est ouvert à tous les entrepreneurs à travers l’Afrique ayant des idées d’affaires innovantes ou des entreprises existantes datant de moins de cinq ans. Cette année, l’accent est mis sur les entreprises qui tirent parti de l’intelligence artificielle (IA) et des initiatives vertes. Les candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans. Programme d’entrepreneuriat IYBA-WE4A : Lancé par la Fondation Tony Elumelu en partenariat avec l’Union européenne (UE) et la Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), IYBA-WE4A soutient l’investissement en faveur des Jeunes Entreprises en Afrique – Entrepreneuriat Féminin pour l’Afrique et s’adresse exclusivement aux femmes entrepreneurs ayant des idées d’entreprises vertes ou des entreprises vertes existantes au Sénégal, en Tanzanie, en Ouganda, au Cameroun, au Kenya, le Mozambique, le Malawi et le Togo. Les candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans et les entreprises n’excédant pas cinq ans d’activité. Programme d’entrepreneuriat Aguka : Le programme d’entrepreneuriat Aguka Ideation est un partenariat avec la Fondation Tony Elumelu, le PNUD Rwanda et le ministère rwandais de la Jeunesse et des Arts pour soutenir les jeunes entrepreneurs rwandais âgés de 18 à 30 ans avec des idées d’affaires avec un capital de démarrage de 3000 dollars, dans le but de nourrir et de développer des concepts innovants en entreprises viables.

Détails de l’application:

Plateforme : Les candidatures doivent être soumises au travers du hub numérique exclusif de TEF, TEFConnect.

Période de présentation des candidatures : du 1er janvier 2025 au 1er mars 2025. Les candidats sont encouragés à remplir et à soumettre leur candidature bien avant la date limite.

Éligibilité : Ouvert aux entrepreneurs africains ayant des idées d’affaires évolutives ou aux entreprises existantes datant de moins de cinq ans. Les candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans.

La Fondation Tony Elumelu est la principale organisation philanthropique qui autonomise une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, favorise l’éradication de la pauvreté, catalyse la création d’emplois dans les 54 pays africains et renforce l’autonomisation économique des femmes.

Fondée en 2010, la Fondation Tony Elumelu s’engage à donner aux entrepreneurs africains les moyens d’agir en tant que catalyseur de la transformation économique du continent.