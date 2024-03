Ouvert à tous les Africains ayant des idées commerciales évolutives ou une entreprise opérationnelle depuis moins de 3 ans, ce programme offre une opportunité unique aux entrepreneurs du continent de réaliser leur potentiel et de contribuer au développement économique de l’Afrique.

Un Programme d’Impact :

Depuis son lancement en 2015, le Programme d’Entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu a soutenu et accompagné des milliers d’entrepreneurs africains, leur offrant les outils, les ressources et le mentorat nécessaires pour transformer leurs idées en entreprises prospères. Le programme vise à catalyser l’entrepreneuriat en Afrique en identifiant, en finançant et en accompagnant les entrepreneurs les plus prometteurs du continent.

Ce qui distingue le Programme d’Entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, c’est son caractère inclusif et accessible. Contrairement à de nombreux programmes de financement et d’accompagnement, celui-ci est ouvert à tous les Africains, quel que soit leur domaine d’activité, leur secteur d’origine ou leur niveau de formation. Que vous soyez un jeune diplômé avec une idée novatrice ou un entrepreneur déjà établi cherchant à développer votre entreprise, ce programme vous offre une opportunité de concrétiser vos aspirations entrepreneuriales.

Les candidats au Programme d’Entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu sont sélectionnés à travers un processus rigoureux basé sur des critères tels que l’innovation, le potentiel de croissance, l’impact social et la viabilité financière. Les entrepreneurs retenus bénéficient d’une formation approfondie, d’un financement non-remboursable allant jusqu’à 5 000 dollars américains, d’un accès à des mentors de renommée mondiale, ainsi que d’une plateforme de réseautage et de collaboration avec d’autres entrepreneurs africains.

Les candidats intéressés peuvent postuler en ligne sur le site web de la Fondation Tony Elumelu. La période de candidature pour la 10e édition du Programme d’Entrepreneuriat est ouverte du [Date de début] au [Date de fin]. Les entrepreneurs sélectionnés auront l’opportunité de rejoindre une communauté dynamique d’innovateurs et de leaders, et de bénéficier d’un soutien précieux pour transformer leurs rêves entrepreneuriaux en réalité.