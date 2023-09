Dans un monde où les défis environnementaux deviennent de plus en plus urgents, la Fondation Tony Elumelu, Generation Unlimited de l’UNICEF et la Fondation IKEA ont uni leurs forces pour créer une initiative dynamique qui aura non seulement un impact significatif sur l’environnement, mais offrira également des opportunités d’emploi durables à la prochaine génération d’entrepreneurs africains.

S’appuyant sur des initiatives réussies telles que les solutions imaGen Ventures et Yoma de Generation Unlimited, et le programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, le programme d’entrepreneuriat vert appelé BeGreen Africa est conçu pour fournir aux jeunes entrepreneurs africains la formation, le mentorat et le financement nécessaires pour développer des solutions innovantes pour l’avenir durable de l’Afrique. Grâce à une série d’ateliers, de programmes de mentorat et d’opportunités de financement, les participants au programme seront habilités à créer des entreprises vertes qui répondent aux problèmes environnementaux urgents.

Les objectifs clés de BeGreen Africa comprennent notamment l’autonomisation des jeunes. Co créer avec de jeunes innovateurs verts, le programme vise à autonomiser les jeunes entrepreneurs africains, en leur donnant les outils et les compétences nécessaires pour jouer un rôle actif dans la résolution des défis environnementaux.

Le programme d’entrepreneuriat vert vise aussi la création d’emplois verts: En soutenant le développement d’entreprises soucieuses de l’environnement, ce partenariat contribuera à créer des emplois qui contribuent positivement à la planète.

Dans le but de faire face à la triple crise planétaire, le programme s’attaquera directement au changement climatique, à la perte de biodiversité et à la pénurie de ressources en favorisant l’entrepreneuriat durable.

Egalement, la Fondation Tony Elumelu, Generation Unlimited de l’UNICEF et la Fondation IKEA croient au pouvoir de l’innovation pour susciter des changements positifs. Ce programme encouragera les jeunes entrepreneurs africains à sortir des sentiers battus et à développer des solutions révolutionnaires.

En fin de compte, BeGreen Africa vise à contribuer à la construction d’un avenir plus durable et résilient pour les communautés et la planète dans son ensemble.

Les partenaires fondateurs de BeGreen Africa tireront parti de leur expertise collective, de leurs relations étroites avec le gouvernement, le secteur privé et les réseaux de jeunes, et de leur vaste présence sur le terrain à travers l’Afrique, en particulier au Kenya, pour : a) développer un programme axé sur l’écologie qui répond aux manquements et aux besoins en capacités des jeunes cibles identifiés, b) engager des formateurs experts pour dispenser les formations via www.TEFConnect.com, c) faciliter les connexions de réseaux de mentors et d’anciens élèves, et d) fournir un financement de capital de démarrage qui permettra aux entrepreneurs identifiés de lancer, développer et faire croitre leurs entreprises.

« Nous connaissons le rôle essentiel que jouent l’entrepreneuriat vert et l’agripreneuriat dans la recherche de solutions innovantes aux problèmes environnementaux et nous tenons à donner à nos jeunes à travers l’Afrique, à commencer par le Kenya, les moyens de déployer des solutions innovantes à la crise climatique », a déclaré Tony O. Elumelu, CFR, fondateur de la Fondation « Cette initiative permettra aux jeunes Africains d’acquérir les compétences entrepreneuriales nécessaires pour accélérer le passage à l’économie verte » a-t-il ajouté.

« En travaillant avec d’excellents partenaires, IKEA Foundation et UNICEF Generation Unlimited, nous créerons de nouveaux emplois, générerons des emplois, améliorerons les moyens de subsistance, contribuerons à éradiquer la pauvreté et à résoudre les problèmes climatiques en Afrique. Notre objectif collectif est de voir les jeunes entrepreneurs africains créer des entreprises durables et créer des emplois verts viables, afin que nos jeunes ne soient pas laissés pour compte dans l’inévitable économie verte vers laquelle le monde passera. Le changement climatique n’est pas seulement une menace pour notre avenir, c’est aussi une menace pour notre présent et nous n’avons pas le temps d’attendre l’action climatique en Afrique » a fait observer M. Elumelu.

Le projet pilote de gestion des déchets BeGreen au Kenya, soutenu par la Fondation IKEA, formera 1 000 jeunes dans le pays et autonomisera économiquement 120 d’entre eux, tous âgés de moins de 35 ans, avec des entreprises vertes nouvelles ou existantes. L’initiative tirera parti des enseignements et des données probantes pour générer un modèle d’entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs verts à fort impact, en explorant comment les jeunes entrepreneurs peuvent contribuer à des économies circulaires et à l’échelle d’une révolution verte durable en Afrique.

Le gouvernement des Pays-Bas soutient d’autres projets pilotes BeGreen au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal et au Maroc par le biais du Fonds fiduciaire GenU, qui se concentrera sur l’entrepreneuriat vert dans de multiples secteurs et générera des informations précieuses en plus des enseignements sur la gestion des déchets du Kenya.

Dans les cinq pays, BeGreen formera au moins 1 600 jeunes à l’entrepreneuriat vert et à la gestion des déchets et fournira plus d’un million de dollars de fonds de démarrage à 225 jeunes entrepreneurs, ce qui leur permettra de générer des revenus et de créer au moins 8 000 emplois.

« Nous savons que d’une part, il n’y aura pas assez d’emplois pour une population en croissance rapide. D’autre part, nous avons des ressources limitées dans le monde. Nous devons donc examiner comment nous pouvons transformer les déchets en valeur et créer des emplois verts viables qui nous aident à rester dans nos limites planétaires. Pour passer à une économie verte et circulaire, nous avons besoin de toute urgence de partenariats et de coalitions de volontaires, prêts à expérimenter et à évoluer, et qui n’ont pas peur de prendre des risques. » – Per Heggenes, PDG de la Fondation IKEA.

«Les jeunes en Afrique avec un esprit d’entreprise et d’innovation sont necessaires pour créer un boom agricole. En les dotant de compétences pertinentes et en soutenant leurs solutions par le mentorat et le financement de démarrage, nous pouvons autonomiser une génération d’agripreneurs qui continuent à stimuler une croissance économique durable sur le continent et au-delà. » – Kevin Frey, PDG de Generation Unlimited.

Le portail d’application multilingue est ouvert aux jeunes entrepreneurs africains sur www.TEFConnect.com jusqu’au 30 septembre 2023.

La Fondation Tony Elumelu est la principale philanthropie qui autonomise une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, favorise l’éradication de la pauvreté, catalyse la création d’emplois dans les 54 pays africains et renforce l’autonomisation économique des femmes. Depuis le lancement du programme d’entrepreneuriat TEF en 2015, la Fondation a permis à plus de 1,5 million de jeunes Africains d’accéder à des formations sur son hub numérique, TEFConnect, et a déboursé près de 100 millions de dollars US en financement direct à 18 000 Africaines et Africains, qui ont collectivement créé plus de 400 000 emplois directs et indirects. La mission de la Fondation est ancrée dans l’Africapitalisme, qui fait du secteur privé, et surtout des entrepreneurs, le catalyseur du développement social et économique du continent africain.

Lancé par le Secrétaire général des Nations Unies lors de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2018 et ancré dans l’UNICEF, Generation Unlimited est un partenariat public-privé avec la jeunesse mondiale de premier plan, réunissant des organisations et des dirigeants mondiaux, notamment des chefs d’État, des PDG, des chefs d’agences des Nations Unies et des champions de la société civile avec des jeunes, afin de co-créer et de proposer des solutions innovantes à l’échelle mondiale. Generation Unlimited a pour mission de former les 1,8 milliard de jeunes dans le monde et de les connecter à des opportunités d’emploi, d’entrepreneuriat et d’impact social.

La Fondation IKEA est une philanthropie stratégique qui concentre ses efforts sur la lutte contre les deux plus grandes menaces pour l’avenir des enfants : la pauvreté et le changement climatique. Il octroie actuellement plus de 200 millions d’euros par an pour aider à améliorer les revenus et la qualité de vie des familles tout en protégeant la planète du changement climatique. Depuis 2009, la Fondation IKEA a accordé plus de 1,8 milliard d’euros pour créer un avenir meilleur pour les enfants et leurs familles.

En 2021, le conseil d’administration de la Fondation IKEA a décidé de mettre à disposition 1 milliard d’euros supplémentaires au cours des cinq prochaines années pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2023, la Fondation IKEA a déjà fourni plus de 31 millions d’euros de financement d’urgence.