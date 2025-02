Cette collaboration, dotée d’un budget de 6 millions de dollars, vise à fournir une formation commerciale, un mentorat, un accès à des réseaux et un capital de démarrage non remboursable de 5 000 dollars aux bénéficiaires.

Un Accord Signé au Sommet Mondial des Gouvernements

Le partenariat a été officialisé lors du Sommet mondial des gouvernements, avec la signature de l’accord par Tony O. Elumelu, fondateur de la TEF, et Son Excellence Mohamed Haji Al Khoori, directeur général de la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Cet engagement conjoint témoigne de la volonté des deux organisations de favoriser l’entrepreneuriat et le développement économique à travers l’Afrique.

Une Vision Commune pour un Impact Durable

Ce partenariat permettra à la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan d’exploiter l’expertise de la Fondation Tony Elumelu, qui a déjà révolutionné l’entrepreneuriat en Afrique grâce à son programme de formation, mentorat et financement. Depuis son lancement en 2015, ce programme a permis à 2,5 millions de jeunes Africains d’accéder à des formations via la plateforme TEFConnect et a injecté plus de 100 millions de dollars dans le développement d’entreprises à travers le continent. Les initiatives de la TEF ont permis de créer plus de 1,5 million d’emplois et de sortir 2 millions d’Africains de la pauvreté.

« L’autonomisation des entrepreneurs est un investissement stratégique dans l’avenir de l’Afrique. En leur donnant accès au capital et aux ressources nécessaires, nous libérons leur potentiel et favorisons la croissance économique du continent », a déclaré Tony Elumelu.

Un Engagement Humanitaire et Économique

La Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, affiliée à Erth Zayed, s’est toujours distinguée par son engagement dans les projets humanitaires et de développement, axés sur l’éducation, les soins de santé et l’autonomisation économique. « Notre mission est de soutenir des initiatives qui ont un impact durable sur les communautés. Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de renforcer les économies africaines et de créer des entreprises durables », a affirmé Son Excellence Mohamed Haji Al Khoori.

Une Opportunité Pour les Jeunes Entrepreneurs Africains

Les candidatures pour ce programme sont ouvertes aux jeunes entrepreneurs de toute l’Afrique qui portent des idées innovantes ou dirigent des entreprises existantes de moins de cinq ans. Les candidats intéressés peuvent soumettre leur dossier sur la plateforme TEFConnect avant le 1er mars 2025.

Pour en savoir plus sur l’impact de la TEF et découvrir les réussites des anciens lauréats, rendez-vous sur le site de la Fondation Tony Elumelu.