L’Assemblée Générale de la FANAF est devenue une rencontre incontournable dans l’agenda des acteurs de l’industrie Africaine des assurances.

La Conférence inaugurale : « quels leviers pour un développement inclusif et durable de l’assurance en Afrique ? » sera délivrée par Tidjane Thiam, chef d’entreprise, Richard Lowe, président du groupe ACTIVA.

Au menu de cette édition plusieurs panels qui aborderont des thématiques clés sur les défis et les opportunités du secteur en Afrique. Le panel axé sur : « la contribution du secteur de l’assurance à la durabilité des économies africaines » sera animé par Adama Ndiaye, directeur général de SEN-Re, Luc Noubissi, expert supervision et inclusion financière.

Les participants suivront aussi les débats autour du panel « rôle de la régulation pour l’accélération de l’innovation et du développement de l’assurance en Afrique » qui aura comme intervenants Blaise Abel Ezo’o Engolo, secrétaire général de la CIMA, Achraf Ftouhi, directeur général adjoint en charge des opérations, AtlantaSanad, et Amal Souaifi, directrice de la régulation et de la normalisation des assurances du Maroc, ACAPS.

Le thème de « l’assurance inclusive : leçons à retenir et rôle de l’innovation pour plus d’inclusion » aura comme panelistes Constant Yao Djeket, directeur général de NSIA Assurances Togo, Marc Nabeth, directeur digital et innovation de Valmen Consulting et Guy Lawson Body, directeur général de Wafa Assurance Vie Côte d’Ivoire.

La Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines, la FANAF, est une organisation professionnelle internationale qui s’est fixée comme objectif de promouvoir le développement de l’assurance en Afrique. Forte d’environ 210 membres à travers l’Afrique, elle œuvre à faire du secteur de l’industrie des assurances un acteur majeur du développement économique et social.