La Facilité Investissements pour l’emploi (IFE) est un mécanisme d’investissement qui intervient dans

huit pays partenaires en Afrique en vue d’appuyer la création d’emplois durables et de qualité dans le

secteur privé. Le 15 mai 2024 sera lancé un Appel à propositions de projets au Sénégal. Il est accessible

à tous les secteurs économiques. Les entreprises privées ainsi que les entités publiques et les organi-

sations à but non lucratif sont invitées à soumettre des propositions d’investissement. Ces propositions

peuvent concerner aussi bien des initiatives purement privées que des projets d’infrastructures pu-

bliques. La Facilité IFE soutient les projets sélectionnés avec des subventions de cofinancement allant

de 650 000 euros à 5 millions d’euros par projet.

Il est essentiel que chaque projet contribue à la création d’emplois durables dans le secteur privé et

que ces emplois donnent accès au système de sécurité sociale. Le montant de la subvention par emploi

créé ne peut pas dépasser 10 000 euros. Les chances d’obtenir une subvention augmentent si le projet

contribue à promouvoir l’emploi des femmes ou à favoriser une transition juste vers une économie

respectueuse du climat. La Facilité ne finance que des projets matures qui n’ont pas encore été lancés

et qui offrent des chances raisonnables de durabilité opérationnelle et financière.

Comment fonctionne le processus de candidature ?

Les candidatures pour l’Appel à propositions de projets peuvent être soumises en ligne du 15 mai

jusqu’au 1er juillet 2024. Dans un premier temps, la Facilité IFE effectuera une présélection parmi les

propositions de projets reçues. Ensuite, les candidats présélectionnés seront invités à soumettre des

propositions de projets plus détaillées qui feront par la suite l’objet d’une vérification diligente (due

diligence) détaillée. Les candidats retenus se verront proposer un contrat de subvention. Le Guide

d’instructions pour les candidats et les informations clés spécifiques à cet Appel à propositions de pro-

jets, ainsi que les dates des séances d’information en ligne seront bientôt publiés sur :

invest-for-jobs.com/fr/centre-de-telechargement

Un service d’assistance (helpdesk) sera mis en place en mai 2024, afin d’aider les candidats en cas de

questions relatives à la procédure de candidature et exigences de l’IFE. Ce service d’assistance pourra

être contacté à l’adresse suivante : assistance-ife@invest-for-jobs.com