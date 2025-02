L’audience s’est tenue en présence du Commissaire Paul Koffi KOFFI, responsable du Département du Développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Énergie et de l’Économie Numérique.

Lors de cette rencontre, Coura Carine SENE a exprimé sa gratitude au Président de la Commission pour sa disponibilité. Elle a profité de l’occasion pour présenter le Groupe Wave, une start-up américaine spécialisée dans les services financiers mobiles. L’entreprise ambitionne de favoriser l’inclusion financière en Afrique subsaharienne en offrant des solutions de paiement accessibles et innovantes.

En retour, Abdoulaye DIOP a félicité la Directrice Régionale pour les initiatives du Groupe Wave, qui contribuent significativement à l’inclusion financière dans l’espace UEMOA. Il a réaffirmé l’engagement de la Commission à créer un environnement propice au développement des services financiers digitaux dans la région.

Le Groupe Wave est actuellement présent dans cinq pays de la zone UEMOA : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal. Lors des discussions, Coura Carine SENE et Abdoulaye DIOP ont échangé sur les enjeux et perspectives du secteur des paiements mobiles dans la sous-région.

Cette audience témoigne de l’intérêt croissant des institutions régionales pour le développement de solutions de paiement innovantes, capables de réduire les barrières à l’accès aux services financiers et d’accélérer l’inclusion économique dans l’espace UEMOA.