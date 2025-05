Le PAVIE 2 est financé par l’Etat du Sénégal, la Banque africaine de développement (BAD), l’Agence française de développement (AFD, l’’Initiative pour le financement en faveur des femmes en Afrique,(AFAWA, acronyme anglais) ainsi que les banques privées.

Avec des axes stratégiques innovants tels que la souveraineté alimentaire, le soutien aux initiatives agricoles et agroalimentaires, ainsi que le renforcement de l’inclusion économique et de l’innovation, le #PAVIE2 se positionne comme un levier pour booster la création d’emplois et l’autonomisation des jeunes et des femmes.

Ousmane Sonko a saisi l’occasion pour lancer un appel à faire du « PAVIE 2 un levier stratégique de développement, un moteur de prospérité partagée et un symbole de réussite nationale » Il assure que le PAVIE 2 va renforcer les financements, en ciblant prioritairement les jeunes et les femmes, sur des secteurs porteurs à forte valeur ajoutée.

Il a également sensibilisé les entrepreneurs sur l’importance du recouvrement car « Chaque remboursement de prêt contribue à financier d’autres projets».

Ce fut l’occasion de revenir sur les réalisations du PAVIE1, et ses impacts concrets en matière d’emploi et d’entrepreneuriat des jeunes et des femmes à travers le Sénégal, tout en dévoilant les ambitions majeures du PAVIE2. Une des innovations majeures du PAVIE 1, selon M. Sonko, fut la « territorialisation » du dispositif avec des antennes installées dans les 46 départements du pays.

Cet événement a été marqué par la présence de M Akinwumi ADESINA, Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement, de Monsieur Papa Amadou SARR, Directeur exécutif au Groupe AFD, de Madame Aïssatou MBODJI, Délégué général de la DER/FJ ainsi que plusieurs ministres, diplomates, directeurs généraux, partenaires et autres acteurs de l’écosystème entrepreneurial.