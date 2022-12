Les secteurs d’activité concernées sont principalement l’agriculture, le transport, l’élevage, le commerce, la transformation, etc.

Cette activité entre dans le cadre de la politique d’inclusion économique et sociale de la DER/FJ visant à accompagner la cible vulnérable des personnes vivant avec un handicap pour une meilleure insertion professionnelle grâce au financement de leurs projets et à un accompagnement technique.

Khadim Tall, président de l’association handicap SN a apprécié cette action estimant qu’elle intervient en prélude à la journée internationale des personnes handicapées. « La DER/FJ depuis sa création a toujours fait une discrimination positive en termes d’accompagnement, de formalisation pour les personnes en situation de handicap », a –t-il dit.

Ramatoulaye DIAW, directrice de communication de la DER/FJ rappelle à cette occasion les principes fondateurs de la DER/FJ.

« La DER/FJ a été mise en place pour répondre à un besoin, celui de promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes, et dans l’intervention de tous les jours de la DER/FJ, il y a des piliers fondamentaux qui sont pris en charge : c’est l’inclusion et l’équité. L’inclusion sociale c’est-à-dire intégrer l’ensemble des couches de la populations dans les financements et dans l’accompagnement que la DER/FJ accorde à ces entrepreneurs. Raison pour laquelle nous accordons une attention particulière pour les couches vulnérables dont principalement les personnes en situation de handicap ».

« Il y a une discrimination positive qui est accordée à ces personnes en situation de handicap avec d’abord le taux de financement qui est ramené à 0% », a-t-elle expliqué. Elle ajoute : « Et au-delà de ça, il y a la limite d’âge qui est mise de côté concernant les hommes. Tous les hommes de façon classique, la limite d’âge à la DER/FJ ’est 40 ans. Mais avec les personnes en situation de handicap, nous avons fait sauter cette barrière pour pouvoir les inclure parce qu’ils ont des besoins et des spécificités assez particulières ».

Ramatoulaye DIAW de préciser : « Aujourd’hui si nous faisons un bilan par rapport aux demandes globalement reçues par les personnes en situation de handicap depuis le début de la DER/FJ, nous avons comptabilisé plus de 300 demandes de la part des personnes en situation de handicap à hauteur de plus de 880 millions de francs CFA et ce qui est intéressant est qu’on ne les accompagne pas seulement sur le volet autonomisation parce que beaucoup ont tendance à penser que pour accompagner les personnes en situation de handicap c’est parce que ce sont de petits financements. Vous avez pu le constater nous sommes principalement dans le guichet hors autonomisation donc c’est des financements de plus d’un million de francs CFA avec des projets beaucoup plus structurants pour leur permettre vraiment d’avoir des projets solides à fort impact ».

« Ce qui est visé essentiellement c’est l’impact du financement pour leur permettre eux-mêmes de s’autonomiser mais de créer d’autres emplois », poursuit-t-elle avant que de confier que « toutes ces initiatives sont mises en place pour leur permettre de contribuer de façon équitable et efficace au développement économique du Sénégal ».

Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.

Tamaltan Inès Sikngaye